Fellah köftesi tarifi: Dağılmayan, tam kıvamında ve bol soslu!

MALZEMELER

Köftesi için

2 su bardağı ince köftelik bulgur

1 su bardağı irmik

1 su bardağı sıcak su (gerektikçe kontrollü ekleyin)

1 adet yumurta

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı biber salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

Sarımsaklı sosu için

3 adet rendelenmiş domates

4 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Pul biber ve tuz

ÜZERİ İÇİN

- İnce kıyılmış maydanoz

FELLAH KÖFTESİ NASIL YAPILIR?

1. Bulguru hazırlayın.

İnce bulguru ve irmiği geniş bir kaba alın. Üzerine sıcak suyu ekleyip kapağını kapatın. Yaklaşık 10-15 dakika bulgurun şişmesini bekleyin.

2. Köfte hamurunu yoğurun.

Şişen bulgura yumurta, un, biber salçası, kimyon, karabiber ve tuzu ekleyin. Ele yapışmayan, şekil verilebilen bir hamur elde edene kadar iyice yoğurun. Gerekirse azar azar su ilave edin.

3. Köftelere şekil verin.

Hamurdan küçük parçalar koparıp misket büyüklüğünde yuvarlayın. Başparmağınızla ortalarına hafifçe bastırarak çukur oluşturun. Yapışmayı önlemek için ellerinizi ara sıra ıslatın.

4. Köfteleri haşlayın.

Bir tencerede tuzlu suyu kaynatın. Köfteleri azar azar suya bırakın ve yaklaşık 8-10 dakika pişirin. Yumuşayıp suyun yüzeyine çıktıklarında kevgirle alın.

5. Sarımsaklı sosu hazırlayın.

Tavada zeytinyağını ısıtın. İnce doğranmış sarımsakları kısa süre kavurun. Domates ve biber salçasını ekleyin. Rendelenmiş domatesleri, tuzu ve pul biberi ilave ederek sos koyulaşana kadar pişirin.

6. Sosla buluşturun.

Haşladığınız köfteleri sosun içine alın ve dağılmamaları için nazikçe karıştırın. Üzerine ince kıyılmış maydanoz serpip sıcak servis edin.

PÜF NOKTALARI

Dağılmaması için: Hamuru iyice yoğurun. Hamur kolayca şekil almıyorsa biraz daha un ekleyebilirsiniz.

Lezzetini artırmak için: Sarımsağı yakmadan kısa süre kavurun; ardından domatesleri ekleyin.

Sosu daha iyi çeksin diye: Haşlanan köfteleri süzdükten sonra bekletmeden sosla buluşturun.