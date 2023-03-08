Fibromiyalji kendini boyun ağrısı ile gösterebilir

Fibromiyalji henüz net olarak bilinen bir hastalık değildir. Tetikleyiciler; önceki enjeksiyonlar, genetik faktörler, fiziksel ve duygusal travma, stres ve kişilik yapısıdır. Fibromiyalji hakkında birkaç teori vardır ve bu teorilerden en çok kabul göreni, çeşitli faktörlerin beynin ağrı eşiğini düşük olmasıdır. Başka bir teoriye göre sinirler uyaranlara karşı daha hassas hale gelir ve kişinin ağrı eşiği düşer. Ağrının kaynağı bilinmemekle birlikte, fibromiyalji atakları ilgisiz bir bozukluğun sonucu olabilir. Bu durumlarda beyin ve sinir sistemi ağrı sinyallerini yanlış yorumlayarak aşırı tepki verir ve hastalar daha fazla ağrı yaşayabilir.

FİBROMİYALJİ, BOYUN BÖLGESİNDE AĞRI İLE KENDİNİ GÖSTEREBİLİR

Ağrı genellikle vücudun daha çok kullanılan boyun ve bel kısmında daha yoğun hissedilir. Omuzlarda, dirseklerde, dizlerde ve ellerde de hissedilebilir. Hastalar, vücutlarının bir tarafında diğer tarafına göre daha fazla ağrı yaşadıklarını söylerler. Nadir durumlarda, el ve ayaklarda şişme meydana gelebilir. Hastaların yarısında gerilim tipi baş ağrısı vardır. Çene eklemi ağrısı, kramp ve kulak çınlaması da görülebilir. Uyku bozuklukları, düşme veya motorlu araç kazaları gibi büyük fiziksel travmalar, duygusal travmalar, bazı viral hastalıklar, romatoid artrit, ankilozan spondilit gibi bazı romatizmal hastalıklar fibromiyaljinin bilinen tetikleyicileridir.

KADINLARA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR

Fibromiyalji, vücudun belirli bölgelerinde yaygın kas-iskelet ağrısı, sertlik, yaygın yorgunluk ve aşırı duyarlılık ile karakterize romatizmal bir sendromdur. "Kas romatizması" olarak da bilinir. Esas olarak kadınları etkiler. Yaygın kas ağrısına ek olarak uyku bozuklukları, halsizlik ve yorgunluk sık görülür. Buna depresyon veya anksiyete eşlik edebilir. Stres zamanlarında şikayetlerde artış gözlemlenebilir. Fibromiyalji tanısı, hastanın muayenesi ve klinik değerlendirmesi ile konulabilir. Tanı için spesifik bir test veya görüntüleme yöntemi yoktur. Diğer bozukluklardan ayırt etmek için testler gerekebilir.

TEDAVİSİ NASIL YAPILIR?

Fibromiyalji tedavisinin amacı hasta şikayetlerini azaltmak ve yaşam kalitesini yükseltmektir. Enjeksiyon, proloterapi, nöral terapi, ilaçlar ve bazen botulinum toksini uygulaması, gerektiğinde radyofrekans ile tedavi edilebilmektedir. Cerrahi tedavisi yoktur. Ayrıca fizik tedavi ve rehabilitasyon önerilebilir. İlaç olarak doktor tavsiyesine göre ağrı kesiciler, antidepresanlar ve antikonvülsanlar da kullanılabilir. Ayrıca stressiz bir yaşam, dengeli beslenme, yeterli ve kaliteli uyku bir yaşam biçimi olarak tanımlanmalıdır.