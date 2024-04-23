Fizik tedavi uzmanı anlattı! "Bel ağrısını kökten çözecek formül..."

Bel ve boyun ağrılarını rahatlatmak için iki yöntem olduğunu belirten Doç. Dr. Mehmet Ağırman, “Birincisi yürümek iken, ikincisi düz bir zeminde kısa süreli uzanmaktır. Ancak uzanmak sadece kısa süreli rahatlama sağlayacaktır, yürümek kadar etkili olmayacaktır. Sert zemin üzerinde sırt üstü 5-10 dakikalık uzanmalar omurga ve kasların doğru postürü bulması açısından faydalı olabilir. Ancak gün içerisindeki sırt üstü yatış pozisyonunun 15 dakikayı geçmemesi gerekir” dedi.

DHA Giriş Tarihi: 23.04.2024 11:56 PAYLAŞ ABONE OL

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Ağırman, toplumda oldukça sık karşılaşılan bel ve boyun ağrılarına karşı günümüzde popüler hale gelen 'sert zeminde yatma' tekniğine ilişkin açıklama yaptı. Doç. Dr. Ağırman, bel ve boyun ağrılarının en sık karşılaşılan sağlık sorunlarının başında gelmekte olup, önemli derecede fiziksel ve psikolojik kayıplara neden olduğunu belirterek "Özellikle çalışan kişilerde ortaya çıkan bu sorunlar aynı zamanda ciddi ekonomik kayıplara ve iş gücü kaybına da neden olur. Yapılan araştırmalar 40 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 80'inin hayatları boyunca en az bir kez bel ağrısı geçirdiğini gösterir. Yaşam kalitesinde bozulma, ağrı nedeni ile iş kayıpları, hastane başvuruları ve tedavi maliyetleri de düşünüldüğünde oldukça önemli bir halk sağlığı sorunu olduğu açıktır. Omurgayı bir bütün olarak değerlendirmek gerektiği için, bel ağrılarının sırt ve boyun ağrıları ile birlikte görülme olasılığı da artar" diye konuştu.

AĞRI KOLLARA, BACAKLARA VE BAŞA DA YAYILABİLİR Bu ağrıların yansıyan ağrı şeklinde kollara, bacaklara ve baş bölgesine de yayılabileceğine değinen Doç. Dr. Mehmet Ağırman, şöyle devam etti: "Kas iskelet sistemi hastalıkları çoğunlukla ağrı şikâyeti ile başladığı için hastaların da hekime başvurmasına neden olan ilk bulgu genellikle ağrıdır. Ağrıların süresi, karakteri (yanıcı, batıcı tarzda olması vs.) artıran veya azaltan nedenleri, ilk nasıl başladığı gibi durumlar altta yatan hastalıklar hakkında ipucu verebilir. Günlük kliniğimizde en sık karşılaştığımız ağrı nedeni kas kaynaklı ağrılardır. Bir travma sonrası başlayabileceği gibi soğuk, ters hareketler veya ağır-ani hareketler sonrası da başlayabilir. Bu ağrılar çoğunlukla kendini sınırlar, ancak kas problemlerinin kronikleşmemesi (süreklilik kazanmaması) açısından erken dönemde tedavi edilmeleri, neden olan faktörün de ortadan kaldırılması gerekmektedir. Özellikle masa başı çalışanlarda, tekrarlayıcı hareket yapanlarda veya düzenli egzersiz yapmayanlarda bu problemler daha sık görülür. Uzun süre yanlış postürde duranlar; özellikle masa başı çalışanlar, gün içerisinde az hareket edenlerde omurgada öne-arkaya veya sağa-sola eğrilikler oluşabilir. Zaman içerisinde kaslarda başlayan kısalma veya bozukluklar omurga-kemik ve eklemlere doğru ilerleyebilir."