Fotoğraflarda neden gözlerimiz kırmızı çıkar? Ardında yatan neden sizi çok şaşırtacak...

Odadaki aydınlatmayı iyileştirin. Karanlık odalarda, gözbebekleri görmeye yetecek kadar ışık getirecek şekilde zaten genişlemiştir. Bu gibi durumlarda, fotoğraf çekilmeden önce göz bebeği daralmadığından kameranın flaşı kırmızılığa neden olabilir. Odaya daha fazla ışık girmesine izin vererek veya daha aydınlık bir alana geçerek küçük bir düzeltme yapabilirsiniz.

Doğrudan kamera merceğine bakmayın. Fotoğraflarını çekmeden önce kişileri yönlendirecek zamanınız varsa onlardan mercekten biraz uzağa bakmalarını isteyin. Bu, gözlerinin flaşı doğrudan yakalamasını önleyecek ve fotoğrafta ışık yansımasının yakalanma olasılığını azaltabilecektir.

Kırmızı göz önleme işlevini kullanın. Çoğu modern kamera (ve giderek artan sayıda akıllı telefon), kırmızı göz azaltma özelliğine sahiptir. Bu özellik, kamera resmi çekmeden önce hızlı bir şekilde arka arkaya ışık yayar. Sonuç olarak, fotoğraf çekilmeden önce kişinin gözbebekleri daralır ve böylece kırmızı göz etkisi olasılığı azalır.

NEDEN BAZI İNSANLARIN GÖZLERİ KIRMIZI OLURKEN BAZILARINI OLMUYOR?

Fotoğraflarda bazı kişilerin gözleri sürekli kırmızı çıkarken bazılarının başına bu durum hiç gelmez. Tam olarak doğru açıda duruyor olabilirler veya yansımayı önlemek için başları eğilmiş olabilirler. Belki uzun boyludurlar ve grup fotoğraflarında flaştan uzakta, arkada duruyorlardır. Veya gözlerinde flaştan gelen ışığı emen daha kalın bir epitelyum olabilir.

Bu durum fotoğraflarda kırmızı göz olasılığını da azaltabilse de, daha muhtemel sebepler, kişinin kafasının yansımayı engelleyen açısı veya kendilerini kameradan daha uzakta konumlandırmış olmalarıdır.