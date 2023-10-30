Fotoğraflarda neden gözlerimiz kırmızı çıkar? Ardında yatan neden sizi çok şaşırtacak...

Katarakt veya retina dekolmanı gibi ciddi bir göz rahatsızlığının işareti olsa da , "kırmızı göz etkisi"nin en yaygın nedeni çok daha iyi huyludur. Fotoğraflardaki kırmızı gözlerin görünümü, kamera flaşının (veya başka bir parlak ışık kaynağının) retinadan yansımasıyla ortaya çıkar.
KIRMIZI GÖZLERİN SEBEBİ NEDİR?
Şu şekilde çalışır: Işık göze çarpar ve gözbebeğinin genişlemesine neden olur, böylece ışığın gözün arkasındaki hücreler (retina) tarafından algılanması sağlanır ve bu hücreler daha sonra ışık ışınlarını beynimizde görsel görüntüler oluşturan noktalara dönüştürür.
Buradaki temel sorun, ışığın tamamının emilmemesidir; bir kısmı kamera merceğine geri yansıtılır. Işık yansıtıldığında gözün arkasındaki bağ dokusunun zengin kan akışını aydınlatır ve resimlerde gördüğünüz kırmızı rengi üretir.
FOTOĞRAFLARDA GÖZLERİN KIRMIZI ÇIKMASI NASIL ÖNLENİR?
Bazı fotoğraflarda gözlerin kırmızı olmasını nedeni göz bebeklerimizin, ışığın kan damarlarından yansımasını önleyecek kadar hızlı daralmamasıdır. Göz bebeklerinin daha hızlı daralmasını sağlamak için yapabileceğiniz hiçbir şey olmasa da, kırmızı göz etkisini önlemeye yardımcı olmak için alabileceğiniz birkaç basit önlem vardır.
Doğrudan kamera merceğine bakmayın. Fotoğraflarını çekmeden önce kişileri yönlendirecek zamanınız varsa onlardan mercekten biraz uzağa bakmalarını isteyin. Bu, gözlerinin flaşı doğrudan yakalamasını önleyecek ve fotoğrafta ışık yansımasının yakalanma olasılığını azaltabilecektir.
Odadaki aydınlatmayı iyileştirin. Karanlık odalarda, gözbebekleri görmeye yetecek kadar ışık getirecek şekilde zaten genişlemiştir. Bu gibi durumlarda, fotoğraf çekilmeden önce göz bebeği daralmadığından kameranın flaşı kırmızılığa neden olabilir. Odaya daha fazla ışık girmesine izin vererek veya daha aydınlık bir alana geçerek küçük bir düzeltme yapabilirsiniz.
Kırmızı göz önleme işlevini kullanın. Çoğu modern kamera (ve giderek artan sayıda akıllı telefon), kırmızı göz azaltma özelliğine sahiptir. Bu özellik, kamera resmi çekmeden önce hızlı bir şekilde arka arkaya ışık yayar. Sonuç olarak, fotoğraf çekilmeden önce kişinin gözbebekleri daralır ve böylece kırmızı göz etkisi olasılığı azalır.
NEDEN BAZI İNSANLARIN GÖZLERİ KIRMIZI OLURKEN BAZILARINI OLMUYOR?
Fotoğraflarda bazı kişilerin gözleri sürekli kırmızı çıkarken bazılarının başına bu durum hiç gelmez. Tam olarak doğru açıda duruyor olabilirler veya yansımayı önlemek için başları eğilmiş olabilirler. Belki uzun boyludurlar ve grup fotoğraflarında flaştan uzakta, arkada duruyorlardır. Veya gözlerinde flaştan gelen ışığı emen daha kalın bir epitelyum olabilir.
Bu durum fotoğraflarda kırmızı göz olasılığını da azaltabilse de, daha muhtemel sebepler, kişinin kafasının yansımayı engelleyen açısı veya kendilerini kameradan daha uzakta konumlandırmış olmalarıdır.
RESİMLERDEKİ KIRMIZI GÖZLER BAŞKA BİR ANLAMA GELEBİLİR Mİ?
Fotoğraflardaki kırmızı göz etkisi basit ayarlamalar, uygulamalar veya yazılım araçlarıyla düzeltilebilen estetik bir sorundur. Ancak soruna neden olan altta yatan sağlıkla ilgili görme sorunlarının olabileceğini bilmek önemlidir. Örneğin, fotoğraflarda yalnızca bir gözün sürekli olarak kırmızı olması, kişinin gözlerinin yanlış hizalandığı veya şaşılık olduğu anlamına gelebilir. Bir gözdeki beyaz veya sarımsı parıltı daha da ciddi bir durumun göstergesidir; katarakt, retina dekolmanı veya göz içindeki enfeksiyonlar gibi bir göz rahatsızlığının işareti olabilir. Çocuklarda bu beyaz veya sarımsı parlaklık aynı zamanda nadir fakat ciddi bir çocukluk çağı kanseri olan retinoblastomanın da bir uyarı işareti olabilir.
Fotoğraflarda gözlerinizde olağandışı herhangi bir şey fark ederseniz mutlaka doktorunuza danışın.