Fotoğrafta gözleriniz kırmızı mı çıkıyor? Meğer altında yatan sebep buymuş...

Fotoğraflarda neden gözlerimiz kırmızı çıkar hiç merak ettiniz mi? Bu durumun ardında aslında çok ilginç bir gerçek yatıyor.

Bizim kırmızı ışık sandığımız o görüntü aslında gözümüzün ardında bulunan kan damarlarından geliyor. "Kırmızı göz etkisi" olarak da bilinen bu durum genelde ciddi bir hastalığın habercisi değildir.

Böyle bir görüntü oluşmasının nedeni ise fotoğraf çekilirken ışığın göze çarparak gözbebeğinin genişlemesine yol açmasıdır.

Böylece ışığın gözün arkasındaki hücreler (retina) tarafından algılanması sağlanır ve bu hücreler daha sonra ışık ışınlarını beynimizde görsel görüntüler oluşturan noktalara dönüştürür.

Buradaki temel sorun, ışığın tamamının emilmemesidir; bir kısmı kamera merceğine geri yansıtılır.

Işık yansıtıldığında gözün arkasındaki bağ dokusunun zengin kan akışını aydınlatır ve resimlerde gördüğünüz kırmızı rengi üretir.