‘Frankenstein’ griple karıştırılmasın! Boğaz ağrısı ve yüksek ateş varsa...

NEDEN FRANKENSTEIN DENİYOR? 'Stratus' olarak da adlandırılan XFG varyantına aynı zamanda 'Frankenstein' denilmesinin nedenini de açıklayan Prof. Dr. Fışgın, "Omigron kökenli LF.7 ile LP.8.1.2'nin rekombinantı olmasıdır. Rekombinant sonucu meydana gelmesi, klasik mutasyonlardan farklılık göstermesi anlamını taşımaktadır. Yani bir kişide aynı anda faklı varyantlar enfeksiyon oluşturduğunda, virüsün bu farklı varyantları genetik materyallerini birleştirerek yeni bir varyantın oluşmasına neden olabilirler. Bu şekilde ortaya çıktığı için 'Frankenstein' benzetmesi yapılmaktadır" dedi.





BULAŞICILIĞI DAHA MI YÜKSEK?

İlk olarak Ocak 2025'te saptanan bu varyantın, ilkbahar–yaz döneminde hızlı bir artış gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. Fışgın, "Ülkemiz dahil tüm dünyada yaygın olarak görülmeye başlandı. Eylül başı itibarıyla tüm Kovid-19 sekanslarının yüzde 70'ini oluşturdu" dedi. "Bulaşıcılığı önceki varyantlara göre daha mı yüksek?" sorusuna Prof. Dr. Fışgın, şu yanıtı verdi: "Bu yeni alt grup, virüs genomunda farklı kombinasyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Bu da varyantın yeni özellikler kazanması anlamına gelmektedir. Bu değişimler mutlaka daha ağır hastalık ya da daha hızlı bulaştırıcılık anlamı taşımamaktadır. Ancak XFG, küresel olarak dolaşımda olan diğer varyantlara kıyasla daha hızla yayılmaktadır. Ayrıca XFG, LP.8.1'e göre bir miktar daha bağışıklık sisteminden kaçabilmektedir. Yani, bu varyant daha kolay yayılmaktadır."