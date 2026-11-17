Çalışmada, uyku ve büyüme hormonu arasında karşılıklı işleyen bir geri bildirim mekanizması bulunduğu belirlendi. Araştırmaya göre uyku, büyüme hormonu üretimini teşvik ederken büyüme hormonu da beynin uyanıklığı düzenleyen devrelerine sinyal gönderiyor. Bu mekanizmanın fiziksel gelişim, kas onarımı, yağ metabolizması ve beyin fonksiyonları açısından önem taşıdığı değerlendiriliyor.