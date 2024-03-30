Geçmeyen baş ağrısı o hastalığın habercisi! Kronik hale geldiğinin işareti...





ZONKLAMA VE YARIM BAŞ AĞRISI

Migren tanısının baş ağrısının özelliklerine göre konulduğunu söyleyen Doç. Dr. Yalın, şöyle dedi: "Herhangi bir kan tetkiki veya beyin MR'ı gibi görüntüleme yöntemi ile migrenin varlığı gösterilememektedir. Migren baş ağrısını düşündüren özellikler arasında zonklama, yarım baş ağrısı, uzun süreli, zonklayıcı baş ağrıları sayılabilir. Baş ağrısına eşlik eden bulantı, kusma, ışık ve ses hassasiyeti gibi belirtilerden bir veya daha fazlasının bulunması tanıyı destekler." Yine de bu özelliklerin hepsinin tüm hastalarda bulunmadığına dikkat çeken Doç. Dr. Yalın, "Bu semptomlardan birkaçının bile bulunması tanı için önemlidir. Tanı için bazen beyin filmleri ve kan tetkikleri yapıyoruz. Çünkü migreni taklit eden beyin tümörü, beyin kanaması gibi bir takım sebepleri dışlamak istiyoruz" dedi.