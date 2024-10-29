Geçmeyen griple mücadele yöntemi! Mutlaka bu vitamini kullanın...

Son dönemde birçok kişi geçmek bilmeyen griple mücadele halinde. Peki ne yapmalıyız? Uzmanlara göre viral enfeksiyonlarda hasta kendisini korumazsa bakteriyel enfeksiyona çevirebilir. Uzayan gripten korunmak için ise grip aşınızı olun, Akdeniz tipi beslenin ve iyi uyuyun.

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 29.10.2024 11:16 PAYLAŞ ABONE OL

Grip, influenza virüslerinin neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu enfeksiyonu. Genellikle sonbahar ve kış aylarında ortaya çıkan grip; baş ağrısı, ateş, öksürük, boğaz ağrısı belirtileriyle son günlerde kendini sıklıkla göstermeye başladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Orakdöğen, sonbaharla birlikte artış gösteren ve geçmeyen grip hastalığına karşı dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. Sonbahar ile birlikte yaşanan hava değişimlerinin grip vakalarındaki artışın en önemli sebebi olduğunu belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, "Okulların açılmasıyla birlikte kişiler kapalı ortamlarda daha fazla zaman geçirmeye başladı. Tüm faktörlerin birleşimiyle soğuk algınlığı enfeksiyonları, viral enfeksiyonlar ve üst solunum yolu enfeksiyonu ile çok sık karşılaşılır oldu" dedi.





KENDİNİZİ KORUYUN!

Gribin, bağışıklık sistemi düşük olanları, kronik hastalığı olanları, yetersiz beslenenleri daha çabuk ele geçirdiğini belirten Uzm. Dr. Orakdöğen, şöyle dedi: "Hastalık sürecinde hastanın kendini koruması çok önemlidir. Viral enfeksiyonlar hasta kendisini koruyamazsa bakteriyel enfeksiyona dönüşebilir. Soğuk algınlığı ile başlayan hastalık; griple birlikte uzayan bir hastalığa dönüşür. Burun tıkanıklığı, hapşırık, nezle gibi hafif ateşle kendini belli eder. Burun yıkanması iyi yapılmazsa bakteri etkisiyle sinüzite evrilir. Bu durumda tedaviye antibiyotik eklenir. Soğuk algınlığında solunum yollarını açık tutmak gerekir. Temiz burun, temiz akciğer demektir."