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Geçmeyen halsizliğin sebebi bu hastalık! Sürekli yorgun hissedenler dikkat…

Gün içinde sürekli yorgun ve halsiz hissediyorsanız şikayetinizin nedeni demir eksikliği olabilir. Demir eksikliği, ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiren, önemsenmesi gereken bir rahatsızlıktır. Uzmanların açıklamalarına göre, demir eksikliği tedavi edilmediğinde demir anemisine yol açıyor. Peki, demir eksikliği hangi belirtilerle ortaya çıkıyor? İşte demir eksikliği belirtileri...

Giriş Tarihi: 14.12.2022 09:31
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Geçmeyen halsizliğin sebebi bu hastalık! Sürekli yorgun hissedenler dikkat…

Karaciğer, kırmızı et, fasulye, kuruyemiş veya kurum meyve gibi besinler tüketmek demir ihtiyacını karşılıyor. Demir eksikliği, en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor ve ihmal edildiğinde birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Demir eksikliği tedavi edilmediğinde demir anemisine yol açıyor. Menapoz öncesi kadınlar, menstrüasyon ve kan kaybı nedeniyle erkeklere göre iki kat daha fazla demire ihtiyaç duyarlar. Hamilelerde de normale göre, %50 oranında daha fazla demire ihtiyaç duyulur.

Veganlar ve vejeteryanlar, demir eksikliğine yatkın gruptadırlar. Bunun nedeni ette bulunan demirin bitkisel gıdalara göre daha kolay emilmesidir.

Sürekli üşüyor ve yorgun hissediyorsanız demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.

Demir eksikliğinin nedenleri şu şekildedir;

  • Demir içeren besinler tüketmemek
  • Demir emiliminde sorun
  • Kan kaybı

DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ...

Doktor Vikash Modi, el ve ayakların üşümesinin demir eksikliği belirtisi olabileceğini belirtti. Demir anemisi olan kişilerde, vücut dokularına yeterince oksijen gitmediği için sıcak soğuk dengesizliği yaşanabilir. Vücutta yeterli miktarda demir olmadığında, yeteri kadar oksijen taşınmaz bu nedenle devamlı hissedilen yorgunluk ortaya çıkar. Yorgunluğun yanı sıra halsizlik hissedilir.

Demir seviyenizin düşük olabileceğine dair diğer işaretler şunlardır:

  • Soluk ten
  • Baş ağrısı
  • Nefes darlığı
  • Kuru saç ve cilt
  • Kalp çarpıntısı

  • Dil ve ağızda şişlik ve ağrı
  • Huzursuz bacaklar
  • Kırılgan tırnaklar

Çocuklarda düşük demir seviyesinin belirtileri şunlardır:

  • Tükenmişlik
  • Zayıflık
  • Solgunluk
  • Sinirlilik
  • Sersemlik
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