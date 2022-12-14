Geçmeyen halsizliğin sebebi bu hastalık! Sürekli yorgun hissedenler dikkat…

Karaciğer, kırmızı et, fasulye, kuruyemiş veya kurum meyve gibi besinler tüketmek demir ihtiyacını karşılıyor. Demir eksikliği, en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor ve ihmal edildiğinde birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Demir eksikliği tedavi edilmediğinde demir anemisine yol açıyor. Menapoz öncesi kadınlar, menstrüasyon ve kan kaybı nedeniyle erkeklere göre iki kat daha fazla demire ihtiyaç duyarlar. Hamilelerde de normale göre, %50 oranında daha fazla demire ihtiyaç duyulur.
Veganlar ve vejeteryanlar, demir eksikliğine yatkın gruptadırlar. Bunun nedeni ette bulunan demirin bitkisel gıdalara göre daha kolay emilmesidir.
Sürekli üşüyor ve yorgun hissediyorsanız demir eksikliği yaşıyor olabilirsiniz.
Demir eksikliğinin nedenleri şu şekildedir;
DEMİR EKSİKLİĞİ BELİRTİLERİ...
Doktor Vikash Modi, el ve ayakların üşümesinin demir eksikliği belirtisi olabileceğini belirtti. Demir anemisi olan kişilerde, vücut dokularına yeterince oksijen gitmediği için sıcak soğuk dengesizliği yaşanabilir. Vücutta yeterli miktarda demir olmadığında, yeteri kadar oksijen taşınmaz bu nedenle devamlı hissedilen yorgunluk ortaya çıkar. Yorgunluğun yanı sıra halsizlik hissedilir.
Demir seviyenizin düşük olabileceğine dair diğer işaretler şunlardır:
Çocuklarda düşük demir seviyesinin belirtileri şunlardır: