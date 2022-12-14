Geçmeyen halsizliğin sebebi bu hastalık! Sürekli yorgun hissedenler dikkat…

Karaciğer, kırmızı et, fasulye, kuruyemiş veya kurum meyve gibi besinler tüketmek demir ihtiyacını karşılıyor. Demir eksikliği, en sık görülen rahatsızlıklar arasında yer alıyor ve ihmal edildiğinde birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor. Demir eksikliği tedavi edilmediğinde demir anemisine yol açıyor. Menapoz öncesi kadınlar, menstrüasyon ve kan kaybı nedeniyle erkeklere göre iki kat daha fazla demire ihtiyaç duyarlar. Hamilelerde de normale göre, %50 oranında daha fazla demire ihtiyaç duyulur.

Veganlar ve vejeteryanlar, demir eksikliğine yatkın gruptadırlar. Bunun nedeni ette bulunan demirin bitkisel gıdalara göre daha kolay emilmesidir.