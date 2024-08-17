Geçmeyen sivrisinek ısırıklarına dikkat! "Her kaşıdığınızda..."

Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Mahir İğde, "Sivrisinek ısırıkları genellikle kaşıntılı, kırmızı ve hafifçe kabarık şişlikler olarak ortaya çıkar. Bu şişlikler, genellikle ısırığın hemen ardından belirginleşir ve birkaç saat içinde en yüksek düzeyine ulaşır. Kaşıntı ve şişliği hafifletmek için soğuk kompres uygulayabilir veya anti-histaminik kremler kullanabilirsiniz."

"Kaşımaktan kaçınmak, bölgenin daha fazla tahriş olmasını ve enfekte olmasını önleyecektir. Genellikle 1-2 günde iyileşen bu ısırıklar, bağışıklık sistemi zayıf ve hassas olan kişilerde daha uzun sürelerde iyileşme gösterebilir. Ayrıca bölgede kaşınan bölgede gelişen enfeksiyonlar da bu sürecin uzamasına neden olabilir. Öyle bir durumda da antibiyotik tedavisi gerekebilir" dedi.

Bazı sivrisineklerin sıtma, Zika virüsü, dang humması gibi hastalıkları taşıyabileceğini bu yüzden ısırıklardan korunmanın elzem olduğunu belirten İğde, "Sivrisinek ısırıklarından korunmak için uzun kollu kıyafetler giymek, açık renkli giysiler tercih etmek, sivrisinek kovucular (repellent) kullanmak ve sivrisineklerin yoğun olduğu bölgelerden uzak durmak etkili yöntemlerdir" ifadelerini kullandı.