Geçmişimizdeki insanları neden unutamayız? Meğer altında yatan neden...





VARDIR BİR HİKMETİ

Hayatta her şeyin tamamlanması gerekmez. Bazı yarım kalan hikayeler, en derin öğrenme alanlarını oluşturur. Tıpkı bir sanat eserinin bitmeyen dokunuşları gibi, hayatında da her şeyin bir sonuca ulaşması gerekmez.

Zeigarnik etkisi sana şunu hatırlatır: Zihnin, açık uçları kapatma eğilimindedir, ancak bazen bu eğilime direnmek, yarım kalan hikayelerle barışmak da bir sanattır. Hayat bir yolculuk ve bu yolculukta her zaman sonuca ulaşmak değil, yolda olmak önemlidir. Unutma, yarım kalan bir hikaye bile sana bir şeyler öğretir.

Her yarım kalmışlık, aslında hayatın sana sunduğu bir öğretmendir. Bazen bir olayın tamamlanmaması, sana sabrı öğretir. Bazen bir ilişkinin yarım kalması, kendini daha iyi tanıman için bir fırsat sunar. Bazen de bir hedefin yarıda kesilmesi, o hedefin senin için doğru olmadığını fark etmeni sağlar. Hayatta her şeyin bir amacı olduğunu kabul ettiğinde, yarım kalmışlıklar da birer kayıp değil, kazanım haline gelir.

Peki, bir hikayeden nasıl ders çıkarabilirsin? Öncelikle, yaşadığın deneyimi olduğu gibi kabul et. Kendine şu soruları sor:

Bu hikaye bana ne öğretti?

Hangi güçlü yönlerimi fark etmemi sağladı?

Hangi zayıf yönlerimi geliştirmem gerektiğini gösterdi?

Bu soruların yanıtları, yarım kalan her hikayeyi birer öğrenme fırsatına dönüştürmenin anahtarıdır.





TAMAMLANMAMIŞ OLANLA BARIŞMAK

Zihin, tamamlanmamışlıkla mücadele eder ancak bazen bununla barışmayı öğrenmen gerekir. Tıpkı yarım kalmış bir şarkının sana daha fazlasını hayal etme fırsatı verdiği gibi, bazı yarım kalmışlıklar da yeni kapılar açabilir.

Bir seminerde katılımcılardan biri, "Hakan, yarım kalan bir ilişkimi neden unutamıyorum? Sürekli aklımda ve huzur bulamıyorum. Ne yapmalıyım?" diye sormuştu.

Ona şunu söyledim: "Belki de zihninde bu hikayeye bir kapanış yazman gerekiyor. Ama bu kapanışı karşındaki kişiden beklemek zorunda değilsin. Kendi içinde oluşturabilirsin. Bir kağıda onunla vedalaştığını yaz, hislerini serbest bırak ve zihninde bir nokta koy." Zihin bazen gerçeği değil, bir bitirişi ister. O kapanış, seni özgürleştirebilir.