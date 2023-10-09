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Gelenek olarak çocukların üzerine un döküyorlar! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız…

Hamilelik sürecinin ardından anneler farklı bir düzene alışmaya çalışır ve her kültürde annelere yardımcı olmak adına çeşitli yöntemler geliştirilmiştir. Zamanla nesilden nesile aktarılan bu gelenekler ise çocukların doğumu ve ilerleyen yaşlarda karşılaştıkları, duyduğunuzda şaşıracağınız alışılmadık şeyler olabilir.

Giriş Tarihi: 09.10.2023 15:16
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Gelenek olarak çocukların üzerine un döküyorlar! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız…

Aşağıda yıllar geçmesine rağmen devam eden bazı ilginç gelenek bulunmaktadır. İşte tüm dünyadan çocuklar ile ilgili uygulanan gelenekler…

HOLLANDA

Anneye yardımcı: Hollanda'da anneler eve yalnız dönmezler. Bunun yerine, doğumdan sonraki 8-10 gün boyunca bir hemşire, bebek bakımı, çamaşır yıkama ve evdeki diğer çocuklara yardım etme gibi konularda yardımcı olmak için aileyle birlikte yaşar. Geleneğe 'Kraamzorg' denir. Ayrıca bu hemşireler, ebeveynlere ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için bebek masajını kullanmayı öğretmek ve yorgun, emziren anne için kahvaltı hazırlamak gibi yardımlarda da bulunurlar.

İSVEÇ

Bebekleri dışarıda bırakıyorlar: Bebekleri soğuğa maruz bırakmanın onları öksürüğe ve soğuğa karşı dirençli hale getireceğine inanılıyor. Bu nedenle sokaklarda yürürken etrafta içlerinde uyuyan bebeklerin olduğu bebek arabaları görmeniz mümkün.

BREZİLYA

Kulak memesini çekme: Doğum günü çocuğu, yaşadığı her yıl için kulak memesini çeker. Doğum günü kişisi ayrıca pastanın ilk dilimini en özel arkadaşına veya akrabasına, genellikle annesine veya babasına verir. Kız, 15 yaşındayken babası ve büyükbabasıyla dans eder.

Üzerine un atılması: Hem Brezilya'da hem de Jamaika'da üzerinize un atılması gibi bir gelenek vardır. Özellikle Brezilya'da bu bir adım daha ileri götürülür ve doğum günü çocuğuna sadece un değil, yumurta da atılıyor.+

KANADA

Burnu tereyağı veya margarinle yağlamak: Atlantik Kanada'da doğum günü çocuğu tuzağa düşürülür ve iyi şans getirmesi için burnu yağlanır. Yağlanmış burun, çocuğu şanssızlığın yakalayamayacağı kadar kaygan hale getirir ve bu geleneğin İskoç kökenli olduğuna inanılmaktadır.

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