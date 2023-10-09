Gelenek olarak çocukların üzerine un döküyorlar! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız…

Aşağıda yıllar geçmesine rağmen devam eden bazı ilginç gelenek bulunmaktadır. İşte tüm dünyadan çocuklar ile ilgili uygulanan gelenekler…

HOLLANDA

Anneye yardımcı: Hollanda'da anneler eve yalnız dönmezler. Bunun yerine, doğumdan sonraki 8-10 gün boyunca bir hemşire, bebek bakımı, çamaşır yıkama ve evdeki diğer çocuklara yardım etme gibi konularda yardımcı olmak için aileyle birlikte yaşar. Geleneğe 'Kraamzorg' denir. Ayrıca bu hemşireler, ebeveynlere ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için bebek masajını kullanmayı öğretmek ve yorgun, emziren anne için kahvaltı hazırlamak gibi yardımlarda da bulunurlar.