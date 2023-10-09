Gelenek olarak çocukların üzerine un döküyorlar! Nedenini duyunca çok şaşıracaksınız…

Aşağıda yıllar geçmesine rağmen devam eden bazı ilginç gelenek bulunmaktadır. İşte tüm dünyadan çocuklar ile ilgili uygulanan gelenekler…
HOLLANDA
Anneye yardımcı: Hollanda'da anneler eve yalnız dönmezler. Bunun yerine, doğumdan sonraki 8-10 gün boyunca bir hemşire, bebek bakımı, çamaşır yıkama ve evdeki diğer çocuklara yardım etme gibi konularda yardımcı olmak için aileyle birlikte yaşar. Geleneğe 'Kraamzorg' denir. Ayrıca bu hemşireler, ebeveynlere ağlayan bir bebeği sakinleştirmek için bebek masajını kullanmayı öğretmek ve yorgun, emziren anne için kahvaltı hazırlamak gibi yardımlarda da bulunurlar.
İSVEÇ
Bebekleri dışarıda bırakıyorlar: Bebekleri soğuğa maruz bırakmanın onları öksürüğe ve soğuğa karşı dirençli hale getireceğine inanılıyor. Bu nedenle sokaklarda yürürken etrafta içlerinde uyuyan bebeklerin olduğu bebek arabaları görmeniz mümkün.
BREZİLYA
Kulak memesini çekme: Doğum günü çocuğu, yaşadığı her yıl için kulak memesini çeker. Doğum günü kişisi ayrıca pastanın ilk dilimini en özel arkadaşına veya akrabasına, genellikle annesine veya babasına verir. Kız, 15 yaşındayken babası ve büyükbabasıyla dans eder.
Üzerine un atılması: Hem Brezilya'da hem de Jamaika'da üzerinize un atılması gibi bir gelenek vardır. Özellikle Brezilya'da bu bir adım daha ileri götürülür ve doğum günü çocuğuna sadece un değil, yumurta da atılıyor.+
KANADA
Burnu tereyağı veya margarinle yağlamak: Atlantik Kanada'da doğum günü çocuğu tuzağa düşürülür ve iyi şans getirmesi için burnu yağlanır. Yağlanmış burun, çocuğu şanssızlığın yakalayamayacağı kadar kaygan hale getirir ve bu geleneğin İskoç kökenli olduğuna inanılmaktadır.