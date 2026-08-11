Geleneksel lezzetlerin modern yorumu! Sofrayı şölene çeviren özel lezzetler

Kayseri denince akla mantı, yağlama, pastırma, sucuk gelir… Ama bazen bir şehir, bildiğimiz lezzetlerini başka bir gözle yeniden anlatan bir şefe de ihtiyaç duyar. İşte Şef Remzi Güçlü bence Kayseri'de tam olarak bunu yapıyor.

Geçtiğimiz günlerde yolum Şef Remzi'nin sofrasına düştü. Hakkında çok şey okumuştum en sonunda ben de oturdum o sofraya… Ve hayran kaldım.

Çünkü Remzi Şef'in mutfağında gösterişten çok ustalık, şaşırtma çabasından çok ürüne duyulan saygı var. Anadolu mutfağını olduğu yerde bırakmıyor ama özünü de bozmuyor. Geleneksel reçeteyi alıyor, yılların mesleki birikimi ve modern mutfak bilgisiyle inceltiyor, sonra yeniden önünüze koyuyor.

Bunun arkasında uzun bir mutfak hikâyesi var. Aşçı bir babanın yanında başlayan yolculuk; oteller, saraylar ve Kapadokya Üniversitesi'nde tam 10 yıl süren Aşçılık Bölüm Başkanlığı...

Şimdi gelelim Remzi Şef'ten sizler için aldığım o nefis tariflere…

Bugünlük benden bu kadar. Mutlu sofralarda buluşmak dileğiyle...