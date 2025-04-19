Gen tedavisiyle mucize gerçek oluyor! Hemofili artık kader değil

Genetik bir hastalık olan hemofilide gen tedavisi umut veriyor. Gen tedavisiyle vücut eksik olan pıhtılaşma faktörünü kendi başına üretmeye başlıyor. Bu da hastalığın kalıcı tedavisi için önemli bir adım. Gen tedavisi ülkemizde de yapılıyor.

Giriş Tarihi: 19.04.2025 13:43 PAYLAŞ ABONE OL

Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Fehmi Hindilerden ile 17 Nisan Hemofili Günü sebebiyle bir araya geldim. Hastalığa karşı farkındalık oluşturmak amacı ile kendisiyle görüştüm. 'Hemofili nedir?' sorusuna Doç. Dr. Hindilerden, şu yanıtı verdi: "Hemofili, kanın pıhtılaşmasını sağlayan proteinlerin eksikliği nedeniyle kanamanın durmasının zorlaştığı genetik bir hastalıktır. Bu durum, yaralanma veya cerrahi müdahale sonrası uzun süreli kanamalara yol açabilir."

ERKEKLERDE GÖRÜLÜYOR

Hemofilinin genellikle erkeklerde görüldüğüne dikkat çeken Doç. Dr. Hindilerden, "İki ana türü vardır. Hemofili A, faktör VIII eksikliği; Hemofili B ise faktör IX eksikliğidir. Erkeklerde daha yaygın görülen bu hastalık, taşıyıcı annelerden erkek çocuklara geçmektedir" dedi. BURUN KANAMALARINA DİKKAT!

Hastalığın teşhisinin genellikle çocukluk döneminde tekrarlayan burun kanamaları, kolay morarmalar ya da eklem ve kas içi kanamalar ile konulduğunu belirten Doç. Dr. Hindilerden, "Erken teşhis, komplikasyonların önlenmesinde büyük rol oynar. Tedavi seçenekleri arasında eksik pıhtılaşma faktörlerinin yerine konması, düzenli takipler ve önleyici tedaviler yer almaktadır" dedi.