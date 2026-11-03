Genç kalmak isteyenler bu besinleri tüketiyor! Vücudun gizli kahramanı ortaya çıktı

Vücudun kendi ürettiği ama bazı durumlarda dışarıdan alınması gereken değerli bir aminoasit olan 'Sistein', kükürt içeren bir aminoasit ve proteinlerin yapı taşlarından biri. Adeta doğal bir gençlik destekçisi. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, bu aminoasitin hangi besinlerde olduğunu, sağlığımıza ne gibi katkılar sağladığını ve kimlerin daha fazla fayda görebileceğini tek tek anlattı.