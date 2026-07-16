Gençlerde hızla artıyor! Uzmanlar bu kanser türü için alarm verdi

GENÇLER DİKKAT!

Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Erkan Doğan, kanserin artık yalnızca ileri yaşların değil, gençlerin de sorunu olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi: "1990'dan sonra doğanlar kişilerde kanser salgını olabilir. Bu hastalık artık yalnızca ileri yaşların değil, gençlerin de önemli bir sağlık sorunu haline geldi. İşlenmiş gıda tüketimi arttıkça kolorektal kanser vakalarında ciddi artış yaşandığı görülüyor. 90'lar kuşağının çocukluk döneminden itibaren değişen beslenme alışkanlıkları uzun vadeli riskler doğuruyor. Özellikle işlenmiş gıdaların sık tüketimi sağlığı olumsuz etkiliyor. Örneğin 1995 yılında 65 yaş altındaki hastaların toplam kolorektal kanser vakalarına oranı yüzde 27'de kalırken, bu oran 2022'de yüzde 45'e yükseldi. Ocak 2026'da yayınlanan Amerika Kanser Derneği istatistiklerine göre 50 yaş altı kanser ölümlerinde kolorektal kanserler birinci sıraya oturdu. Kanserin gençleri de etkileyen bir hastalık olduğu konusunda farkındalık oluşmalı."

KANSER TEDAVİSİNDE SEVİNDİRİCİ GELİŞMELER

Çocuk Onkolojisi Uzmanı ve Bilim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin kansere yakalanırken, 10 milyon kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi. Tüm bunlara karşılık 'ASCO 2026'da kanser tedavilerinde çok önemli gelişmelerin konuşulduğunu ifade eden Prof. Dr. Kutluk, şöyle dedi: "Önümüzdeki dönemde tedavi kararları artık yalnız tümörün türüne göre değil; tümör biyolojisine, moleküler mekanizmalarına göre verilecek. Erken tanı programları ile hedefe yönelik tedaviler ve hedefe yönelik, kişiselleştirilmiş tedaviler, immünoterapide yaşanan gelişmeler sayesinde birçok kanser türünde hastaların yaşam süresi uzuyor ve tedavi başarısı artıyor. 'ASCO 2026'da sunulan bir çalışmada, metastatik pankreas kanseri hastalarında geliştirilen yeni ilaç, standart kemoterapiye göre yaşam süresini yaklaşık 2 katına çıkardığı ve ölüm riskini yaklaşık yüzde 60 azalttığı açıklandı. Kanser tedavisinin geleceği, kişiselleştirilmiş yaklaşımlar üzerine şekilleniyor."