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Gençlikte tüketen yetişkinlikte bedelini ödüyor! Yüksek tansiyonu körükleyen o gizli tehlike ortaya çıktı

Amerikan Kalp Derneği'nin dergisi Circulation'da yayımlanan 25 yıllık araştırmaya göre çocuklukta düzenli gazoz, spor içeceği ve meyve suyu tüketmek, yetişkinlikte yüksek tansiyon riskini artırabiliyor

DIŞ HABERLER Giriş Tarihi: 27.07.2026 09:18 Güncelleme Tarihi: 27.07.2026 09:19 PAYLAŞ ABONE OL

Çocukluk ve gençlik döneminde düzenli olarak şekerli içecek ya da meyve suyu tüketmek, ilerleyen yaşlarda yüksek tansiyon görülme olasılığını artırabiliyor. Toronto Üniversitesi'nin yürüttüğü ve sonuçları Amerikan Kalp Derneği'nin dergisi Circulation'da yayımlanan araştırma, erken yaşta edinilen beslenme alışkanlıklarının yetişkinlikte kalp-damar sağlığını etkileyebileceğini ortaya koydu. Araştırmanın yazarı Vasanti Malik, yüksek tansiyonun artık yalnızca ileri yaşların sorunu olmadığını belirterek, genç yetişkinlerde ve çocuklarda da görülme sıklığının arttığını söyledi. Malik'e göre bu durum, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının çocuklukta kazanılmasını daha da önemli hale getiriyor.

RİSK YÜZDE 52 ARTIYOR

Araştırma, günde iki veya daha fazla şekerli içecek tüketenlerde yüksek tansiyon riskinin, haftada üç kereden az tüketenlere göre yüzde 52 daha yüksek olduğunu gösterdi. İçecek türüne göre risk oranları da değişiyor. Her gün bir kutu gazoz tüketmek yüksek tansiyon riskini yüzde 23, bir spor içeceği tüketmek ise yüzde 36 artırıyor. Meyve suyu da tamamen masum görünmüyor.