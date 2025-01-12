Gerçek bir ilişkinin anahtarı! Bu 3 soruyu sorun...





İHTİYAÇTAN DOĞARSA...

İhtiyaçtan doğan bir sevgi, zamanla diğer kişiyi yormaya, sıkmaya ve hatta boğmaya başlar. Sevgi, beklentiye dönüştüğünde, karşıdaki kişi bu yükü taşımakta zorlanır. Çünkü insanlar, bir başkasının ihtiyaçlarını karşılamak için var olmamıştır. Sevgi, bir ihtiyaçtan ziyade, içsel bir doluluğun diğerine akmasıdır.



KENDİ İÇİNDEKİ SEVGİYLE DOY

Unutma, sevgi başkasından beklediğin bir şey değil, kendi içinde keşfettiğin bir hazinedir. Sevgiyle dolduğunda, bu sevgi etrafındaki her şeyi güzelleştirir. Çünkü sevgiyle dolu bir insan, etrafındakilere ilham olur. İnsanlar böyle bir sevgiye çekilir; çünkü bu sevgi, onların içindeki sevgiyi de uyandırır. İçindeki sevgiye güven ve onun akmasına izin ver. Çünkü sevgi, en saf haliyle, senin içindeki özgürlüğün bir yansımasıdır.