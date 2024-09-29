Gerçek kahve severlerin vazgeçilmezi: Türk Kahvesi! Telvesiyle servis edilen tek kahve...

Bol köpüklü yanında suyla özel sunumuyla Türk kahvesi tüm kahvelerin arasında özel bir yere sahip. Her sohbetin en keyifli eşlikçisi Türk kahvesinin çıkışıyla ilgili ise çeşitli rivayetler bulunuyor. İdil Çimrin bu haftaki yazısında 40 yıl hatırı olan Türk Kahvesine dair bilinmesi gereken tüm detayları paylaşıyor...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 29.09.2024 13:34 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 13:35 PAYLAŞ ABONE OL

Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı vardır sözünden hareket ile kültürümüzün vazgeçilmez öğesi olan Türk kahvesini konuk ediyoruz.

Türk kültüründe önemli bir yere sahip olan Türk kahvesi, Osmanlı İmparatorluğu'ndan günümüze kadar gelmiş eski kahve hazırlama ve pişirme metodudur. Kendine özel tadı, köpüğü, kokusu ve sunumu ile özgün bir geleneğe ve yere sahiptir. Telve ile ikramı yapılan tek kahvedir. Kahvenin kökeni Arap yarımadası olarak bilinir. Türk kahvesinin tarihi kökeni 10. yüzyılda yaşayan Arap doktoru Rhazes'e dayansa da kullanımı milattan sonra 575 yıllarına dayanır. Türk kahvesi tarihi Arap Yarımadası'nda kahve meyvesi kaynatılarak elde edilmiştir. Bu hazırlama ve pişirme metodu ile gerçek kahve, kendi lezzetine ve aromasına kavuşmuştur.





HAYATIMIZA NE ZAMAN GİRDİ?

Kahve, Yemen'den Mekke ve Medine'ye, oradan da 15. yüzyıl sonlarında seyyahlar aracılığı ile İran'a, Mısır'a ve Türkiye'ye yayılmıştır. Türklerin kahve ile tanışmasının ortaya atılan iki rivayeti vardır. Bunlardan ilki 1554 yılında Suriyeli iki girişimci tarafından kahvenin İstanbul'a getirilmesidir. İkinci rivayete göre ise Yavuz Sultan Selim zamanında Yemen Valisi Özdemir Paşa kahve çekirdeklerini İstanbul'a getirmiştir ve onun sayesinde saray kahve ile tanışmıştır. Saray teşkilatına kahvecibaşı tahsil edildikten sonra günden güne kahveye olan ilgi artmıştır. Padişah için kahve oldukça önem arz ettiğinden kahvenin yanında içilecek su da özel olarak Gümüşsuyu'ndan getirilmeye başlanmıştır. Ardından zamanla Türk kahvesi kültürü evlere yayılmaya başlamıştır. Türkler tarafından yepyeni hazırlama metodu ile Türk kahvesi güğüm ve cezvelerde pişirilmeye başlanmıştır. 1554 yılında Tahtakale'de ilk kahvehane hizmete açılmıştır.