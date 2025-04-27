’Gerçekten’ yaşamanın anahtarı! İçinizdeki o sesi kısmayın...

Sadece geçmişin değil, geleceğin de bu çocukta saklı.

Yeni bir şey öğrenirken heyecanlanmaktan utanma. Hayata tutkuyla yaklaşmaktan korkma.

Ve en önemlisi: merak etmeyi bırakma.

Çünkü o çocuk yaşadıkça, sen de gerçekten yaşarsın.

Mozart'ın hayatı bize sadece müziğin değil, yaşamın kendisinin de bir sanat olduğunu gösteriyor.

Onun öyküsüne baktığımızda, yalnızca bir besteci değil, aynı zamanda içindeki çocuğun sesine hep kulak vermiş bir ruh görüyoruz.

İşte bu yönüyle Mozart, hepimize çok kıymetli bir hatırlatma bırakıyor: Gerçek yaratıcılık, gerçek mutluluk ve gerçek gelişim, içimizdeki o çocuğun sesine kulak vererek mümkün.

Büyümek; sorumluluk almak, olgunlaşmak, kendimizi geliştirmek elbette önemli. Ama bu süreçte çoğumuz farkında olmadan bir şeyi kaybediyoruz:

İçimizdeki o saf, meraklı, heyecan dolu çocuğu...

Oysa ki o çocuk, aslında hâlâ bizimle. Yalnızca bir köşede sessizce bekliyor. Biz yeniden onunla göz göze gelene kadar...

Çünkü biz unutsak da o unutmaz.

O hâlâ gökyüzüne hayranlıkla bakmak istiyor.

Yeni şeyler keşfetmek, anlamak, sormak, öğrenmek, bazen de sadece hayal kurmak istiyor.

İçimizdeki çocuk yaşadıkça...

Bir iş yaparken tutkuyla bağlanırız.

Yeni bir fikri duyduğumuzda heyecan duyarız.

Ve dünyaya her gün yeni bir gözle bakabiliriz.

Bu da bize hem ruhsal bir tazelik, hem de sürekli bir yenilenme getirir.

Mozart'ı bu kadar özel kılan şey tam olarak buydu. O, zamanın ötesine geçmeyi başardı çünkü içindeki çocuğun elini hiç bırakmadı.

Onunla birlikte yaşadı, onunla üretti, onunla büyüdü. Ve bu yüzden, onun eserleri hâlâ bizlere canlı geliyor. Çünkü o eserlerde hâlâ hayranlık, coşku ve saf bir sevgi var.