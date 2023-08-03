Gezegende daha güneşli bir yer yok! Buraya gidenler öyle bir tehlikeyle karşılaşıyor ki…

Bilim insanları, uzun araştırmalar sonucu Dünya'da en çok güneş alan yerini tespit etti. Güney Amerika'da bulunan Atacama Çölü'ndeki Altiplano isimli plato, gezegendeki her yerden daha fazla ışığı alıyor. Altiplano'nın büyük bir kısmı Bolivya'da yer alırken bir kısmı da Peru ve Şili'de yer alıyor.
"GÜNEŞ IŞINIMLARININ EN YÜKSEK OLDUĞU YER"
Altiplano'da güneş ışınımlarının en yüksek seviye ulaştığını belirlendi. Güneş ışınımları, Güneş'ten Dünya'ya çıkan ışık enerjisi anlamına geliyor.
Dünya'da en çok güneş alan yer olmasının yanı sıra bu yerin yüksekliği 5000 metreden fazla, genellikle kuru ve soğuk.
Altiplano, rakımı sayesinde yüksek yerleri görebiliyor ve ekvatora yakın yerleri gölgede bırakarak neredeyse Venüs kadar güneş görebilmesi mümkün olabiliyor.
"ATMOSFERİN TEPESİNDEN DAHA YÜKSEK RADYASYONA SAHİP"
Atmosfer metrekare başına yaklaşık 1360 watt alırken Altiplano, 2177 watt ile bu atmosferin tepesindeki radyasyondan daha fazla radyasyon miktarı bulunduruyor.
Bilim insanları, platodaki güneş ışınımın dünya çapındaki en yüksek seviye olduğunu ifade etti.
"BURAYA GİDENLER YÜKSEK RADYASYON TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"
Uzmanlar, Altiplano'da radyasyon miktarının Venüs'teki radyasyon miktarına denk olduğunu ve bu bölgede bulunan kişilerin çok fazla radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini, mutlaka ciltlerini koruması gerektiğini ifade etti.
Yapılan araştırma, Dünya'da en fazla güneş ışığı alan yeri tespit etmenin yanı sıra burada neden aşırı radyasyon bulunduğunu da analiz etti.
"GÜNEŞ, RADYASYONU %80'E ARTABİLİR"
Normal koşullarda bulutlar, güneşten gelen ışınım ve radyasyonları geri uzaya yansıtmaktadır.
Ancak bulutsuz koşullara kıyasla bu bölgedeki bulutların, güneş radyasyonunu yüzde 80'e kadar arttırabildiği ortaya çıktı.
Uzmanlar, buradaki bulutların Himalaya platosu gibi yüksek rakımlı diğer yerlerde de ortaya çıktığını fakat Altiplano'daki gibi yüksek güneş radyasyonu değerleri yaşanmadığını belirttiler.
RADYASYONUN ZARARLARI NEDİR?
Yüksek ateş
Gözde katarakt
Deride kızarıklık
Ülserasyon (Yaralaşma)
Üreme hücrelerinde sterilizasyon
Saç dökülmesi
İshal
Mide bulantısı
Ağız ve boğazda yara
Radyasyonun farklı ışınlarının direkt olarak vücuda girmesi, kanser gibi önemli hastalıklara da sebep olabilir.