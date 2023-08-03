Gezegende daha güneşli bir yer yok! Buraya gidenler öyle bir tehlikeyle karşılaşıyor ki…

Bilim insanları, platodaki güneş ışınımın dünya çapındaki en yüksek seviye olduğunu ifade etti.

Atmosfer metrekare başına yaklaşık 1360 watt alırken Altiplano, 2177 watt ile bu atmosferin tepesindeki radyasyondan daha fazla radyasyon miktarı bulunduruyor.

"BURAYA GİDENLER YÜKSEK RADYASYON TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA"

Uzmanlar, Altiplano'da radyasyon miktarının Venüs'teki radyasyon miktarına denk olduğunu ve bu bölgede bulunan kişilerin çok fazla radyasyon tehlikesiyle karşı karşıya kalabileceklerini, mutlaka ciltlerini koruması gerektiğini ifade etti.

Yapılan araştırma, Dünya'da en fazla güneş ışığı alan yeri tespit etmenin yanı sıra burada neden aşırı radyasyon bulunduğunu da analiz etti.