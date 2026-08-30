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Gıda alerjisi sanılandan daha tehlikeli! Çok küçük bir miktarı bile yetebiliyor

Gıda hassasiyetleri ve gıda alerjilerini ayırt etmek ve doğru analiz yapabilmek kritik öneme sahip. Reaksiyonlar basit bir hazımsızlık probleminden solunum problemlerine kadar geniş bir yelpazede karşımıza çıkabilir.

Giriş Tarihi: 30.08.2026 10:28 PAYLAŞ ABONE OL

Bir reaksiyonun alerji mi yoksa hassasiyet (intolerans) mi olduğunu anlamak çok önemli. Bu nedenle gıda alerjisi ile gıda hassasiyeti arasındaki farkı doğru bir şekilde bilmek lazım. Besin hassasiyeti, vücudunuzun belirli yiyeceklere kötü tepki vermesi durumudur, ancak alerjiden farklı olarak bağışıklık sisteminiz devreye girmez. Son dönemde çok konuşulan laktoz hassasiyeti ve gluten hassasiyeti (çölyak hastalığı ile karıştırılmamalı) bunun klasik örnekleridir. Hassasiyette genel olarak şişkinlik, mide rahatsızlığı ve bazı durumlarda döküntü ve kaşıntı gibi tepkilerle karşılaşılır.

HAYATİ TEHLİKE OLUŞTURABİLİR

Manchester Üniversitesi'nden moleküler alerji profesörü Clare Mills bu durumu "Genellikle hayati tehlike oluşturmazlar ama zorluklara yol açabilirler" sözleriyle açıklıyor. Oysa alerji bazı durumlarda hayati tehlike bile yaratabilir. En yaygın gıda alerjisi türü, bağışıklık sisteminizin güvenli bulmadığı gıdalardaki proteinlere tepki verdiği IgE aracılı alerjidir. Bu, bağışıklık sisteminin alerjen bir maddeyle karşılaştığında İmmünoglobulin E (IgE) adı verilen antikorları üretmesiyle oluşan, dakikalar içinde hızla gelişen bir Tip I aşırı duyarlılık reaksiyonudur. Mills'e göre, IgE antikorları normalde parazitler gibi şeylerle savaşır ancak bazılarımızda polen veya yiyeceklere tepki olarak gelişirler. Alerjik reaksiyon birçok kişi için nispeten hafif seyrederken, bazıları için hızla hayati tehlike oluşturabilir. Dahası, bazı kişilerde reaksiyonu tetiklemek için çok küçük bir miktar bile yeterlidir. Bu nedenle gıda alerjileri çok tehlikeli olabilir ve ambalajlarda 'Eser miktarda fıstık içerebilir' gibi uyarılara rastlamanız bu yüzdendir.