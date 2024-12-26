Gıdalardaki gizli zehir! Meyve ve sebzeleri böyle yıkayın...

Gıdalardaki gizli zehir olan pestisit kalıntıları, sağlık açısından büyük risk taşıyor. Özellikle organ nakli olanlar, çocuklar ve hamileler bu tehlikeden en çok etkilenenler arasında. Uzmanlar, “Sebze ve meyveleri bol suda yıkayın, sirkeli veya karbonatlı suda bekletin” uyarısında bulunuyor

GÜL KİREKLO Giriş Tarihi: 26.12.2024 11:36 Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 11:37 PAYLAŞ ABONE OL

Türk Böbrek Vakfı (TBV) Başkanı Timur Erk, pestisitlerin, tarım ürünlerini zararlılardan korumak ve verimliliği artırmak için kullanılan kimyasallar olduğunu belirterek, "Ancak bu kimyasallar, doğrudan sağlığımıza zarar verebilecek kalıntılar bırakabilir" diye konuştu.

YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Pestisit kalıntılarının sadece sebzelerle sınırlı olmadığını da belirten Erk, şunlara dikkat çekti: "Bakliyat, et, süt ve yumurta gibi çok çeşitli gıdalarda da pestisitlere rastlanabiliyor."