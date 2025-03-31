Gider tıkanıklıklarını tek harekette açıyor! Hiçbir kimyasala ihtiyacınız yok...

Deneyimli tesisatçı Justin Cornforth, özellikle banyo giderlerinde biriken saç ve sabun kalıntılarının sirke ve karbonat karışımıyla çözülmediğini ifade etti. Cornforth, banyo giderlerini açmak için en etkili yöntemin mekanik bir çözüm olduğuna dikkat çekerek, "Tesisatçı yılanı" olarak bilinen gider açma telini önerdi.

UCUZ PLASTİK ALETLER SORUNU DAHA DA BÜYÜTEBİLİR

Cornforth, her gider açma telinin aynı kalitede olmadığını vurgulayarak, esnek ve dayanıklı malzemelerden üretilmiş, tercihen paslanmaz çelik olan modellerin kullanılmasını önerdi. Plastik gider açma tellerinin borular içinde kırılabileceğini ve bu durumun tıkanıklığı daha da kötüleştirebileceğini belirtti.

Eğer evinizde bir gider açma teli yoksa, Cornforth'un alternatif bir önerisi de tel bir elbise askısı kullanmak. Askıyı açarak bir ucu kanca şeklinde bırakabilir ve bu kısmı kullanarak giderdeki saç ve kalıntıları çekip çıkarabilirsiniz.

TIKANIKLIKLAR İÇİN DİĞER ALTERNATİFLER

Cornforth, giderdeki büyük saç kümeleri temizlendikten sonra, kaynar su dökmenin kalan atıkları çözmeye yardımcı olabileceğini de ekledi. Ancak, banyo lavabolarında yaygın olarak kullanılan plastik borulara zarar verebileceği için, kaynar suyu biraz soğuttuktan sonra dökmek gerektiğini hatırlattı.

Bazı durumlarda, sirke ve karbonat karışımını kaynar suyla birlikte kullanmanın, giderde biriken kaygan kirleri temizleyebileceğini söyledi. Bunun dışında, saç gibi organik maddeleri çözmek için özel olarak üretilmiş kimyasal gider açıcıların da bir seçenek olduğuna dikkat çekti. Ancak, bu kimyasalların bazen birden fazla kez uygulanması gerekebileceğini ve bunun maliyetleri artırabileceğini belirtti.

MUTFAK GİDERLERİ İÇİN AYRI BİR YAKLAŞIM GEREKEBİLİR

Mutfak lavabosu tıkanıklıkları için ise Cornforth, gider açma teli yerine farklı yöntemler kullanılmasını önerdi. Sıcak su, sirke, karbonat ve mutfak giderleri için özel olarak üretilen gider açıcılar kullanılabilir. Ancak, tıkanıklığın çok büyük olduğu durumlarda, profesyonel bir tesisatçıdan yardım almanın en iyi çözüm olabileceğini vurguladı.