Göçükten çıkarıldı! Arama kurtarma ekibinin "destekçisi" oldu

"BELKİ KEDİNİN SAHİBİNİ DE BULACAĞIZ"

Ekip olarak 129. saatte biri çocuk 5 kişiyi enkazdan çıkardıklarını, bunun kendilerine moral olduğunu anlatan Çakas, şunları kaydetti:

"Bunun yanında diğer canlıları da çıkarıyoruz. Depremin dördüncü gününde Van kedisi cinsi bir kedi çıkardık. Sahibine teslim ettik. Bir sonraki gün de bu kediyi kurtardık. İsmini de Enkaz koyduk, enkazdan çıkardığımız için. Belki biraz itici geliyor kulağa ama bu şekilde anısı olsun dedik. Biz de burada yediğimiz içtiğimiz her şeyi Enkaz ile paylaşıyoruz. Kedi de buradan ayrılmadı, dikkatimizi çeken husus da buydu. Biraz da ipucu almaya çalışıyoruz açıkçası. Çünkü belki kedinin sahibini bulacağız. Ama buradan ayrılmıyor. Bir hüzün de görüyorum üstünde. Belki sahibi gelir diye özellikle burada tutuyorum. Ama sahibi çıkmazsa yanımda götürmeyi düşünüyorum, bir anısı olacak benim için."