"Göğsüme bir şey oturmuş gibi" diyorsanız dikkat! Kalp sağlığınız alarm veriyor olabilir...

Hastanelerin acil servisine başvuruların en sık sebeplerinden biri göğüs ağrısı. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Rasih Sonsöz uyardı: “Göğüs ağrısı, hayati bir tablonun ilk işareti olabilir. Özellikle ‘göğüse bir şey oturmuş’ hissi, tek taraflı batıcı göğüs ağrısı halinde olası bir kalp hastalığı akla gelmelidir”

Giriş Tarihi: 04.04.2025 13:27 PAYLAŞ ABONE OL

Göğüs ağrısı, vücutta boyun ile göbek deliği arasındaki bölgede ortaya çıkan bir rahatsızlık hissi. Ama hafife alınırsa tehlikenin boyutları da büyük olabilir. Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Dr. Mehmet Rasih Sonsöz ile göğüs ağrısındaki riskleri konuştum. Uzm. Dr. Sonsöz, bu hastaların yüzde 10-15'inde tıbbi olarak, 'kalp krizi' olarak ifade edilen kalp damar hastalığının mevcut olabileceğini belirterek, "Acil tedavi gerekir" dedi.







AĞRININ SEBEBİ ÇOK ÖNEMLİ

Uzm. Dr. Sonsöz, şu önemli bilgileri verdi: "Göğüs ağrısı şiddetli veya hafif, 2 ila 10 dakika kısa süreli veya 30 dakika gibi uzun süreli olabilir. Ağrının birçok sebebi olabilir; kalp, akciğer, sindirim sistemi, kasiskelet, sinir sistemi, panik atakla ilişkili. Hayatı tehdit eden klinik durumlar (akut koroner hastalık tablosu gibi) ile tehdit etmeyen durumların (mide reflüsü, sinir sıkışması, panik atak gibi) ayrımı önemlidir." Şikâyetlerin egzersiz, ağır yemek, soğuk hava, tartışma sonrası gelişmesi ve istirahatle geçmesine tıbbi olarak 'tipik angina' olarak adlandırıldığını belirten Uzm. Dr. Sonsöz, "Angina, kalp kasının kanlanmasındaki bozukluk nedeniyle ortaya çıkar. Özellikle son 3 ay içerisinde bu tip bir şikâyet gelişmesi halinde en yakın hastaneye başvurmak ve elektrokardiyogram (EKG) çektirmek çok önemlidir" dedi.