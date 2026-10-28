Göz hastalıklarında yeni dönem! Uzmanlar retinaya ışık olan tedavi için konuştu...

YAPAY ZEKA DÖNEMİ

Prof. Dr. Şener, göz cerrahisinde teknolojik gelişmelerin yanı sıra doğru hasta seçimi, klinik değerlendirme ve cerrahi planlamanın da önem taşıdığını belirterek, "Yapay zeka ve multimodal görüntüleme teknolojileri retina hastalıklarının erken tanısında yeni olanaklar sunuyor. Güncel bilimsel gelişmeleri takip etmek kadar, bu gelişmeleri hastaların klinik özellikleri doğrultusunda değerlendirmek de büyük önem taşıyor. Özellikle retina ve sarı nokta hastalıklarına eşlik eden katarakt durumlarında akıllı lens (premuim lens) seçiminin dikkatle ele alınması, hastanın mevcut göz sağlığının ve görme beklentilerinin birlikte değerlendirilmesi gerekiyor" diye konuştu.

KALITSAL HASTALIKLARDA YENİ UMUT

KALITIMLA geçen retina hastalıklarından olan, halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü (Retinitis pigmentosa) hastalığının nadir hastalıklar grubuna girdiğini söyleyen Prof. Dr. Şener, ülkemizde yaklaşık 30 bin civarında tavuk karası hastası olduğunu belirterek, şöyle dedi: "Kalıtsal retina hastalıklarının tedavisinde gen tedavisi ve optogenetik gibi yenilikçi yaklaşımlar, görme fonksiyonunun korunması veya yeniden kazandırılması konusunda umut vadediyor. Gece körlüğü ve Stargardt hastalığı gibi hastalıklarda araştırılan yeni tedavi yöntemleri, özellikle mevcut tedavi seçeneklerinin sınırlı olduğu hastalar açısından önem taşıyor. Retinada ışığa duyarlı hücrelerin kaybedildiği bazı hastalıklarda, geride kalan hücrelere ışığa duyarlılık kazandıran gen aktarılabiliyor. Böylece normalde ışığı algılayamayan hücrelerin ışığa yanıt vermesi sağlanıyor. Amaç, görme yetisini kaybetmiş bir kişinin yeniden ışığı algılayabilmesini ve belirli ölçüde görme fonksiyonu sağlamak.

SENEYE UYGULANMAYA BAŞLANACAK

GECE körlüğünde ışık geni tedavisinin FDA, EMA ve Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından onaylandığını söyleyen Prof. Dr. Şener, "Gözün içine ameliyathanede iğne yapılarak uygulanıyor. Klinik araştırmaları tamamlandı. 2027'den itibaren kullanılmaya başlanacak. Her gece körlüğü hastalığına uygulanıp, uygulanmayacağı ise hastanın durumuna göre değerlendirilir" dedi.