Göz renginize göre hangi hastalığa sahipsiniz? Bilim insanları açıkladı!

Bir araştırmaya göre, göz rengini belirleyen melanin oranı göz hastalıklarında önemli rol oynuyor. Yeşil, mavi gibi açık renklilerde ışığa duyarlılık ve tümör riski ile retina kireçlenmesi riski fazla. Kahverengi veya koyu renkli gözlülerde ise katarakt ve kornea nakli reddi oranı daha yüksek.
Alman Oftalmoloji Derneği (DOG) uzmanları ile Köln Üniversitesi Hastanesi Oftalmoloji Merkezi Direktöre Claus Cursiefen, gözdeki melaninin her zaman kahverengimsi bir rengi olduğunu belirtti ve "Yeşil ile mavi gözlerde bu pigment azdır ya da yoktur" dedi.
GÖZ RENKLERİMİZ NEDEN FARKLI?
Göz rengini belirleyen başlıca genler OCA2 ve HERC2 genleridir. Bu genler, gözdeki melanin miktarını ve dağılımını kontrol eder. Farklı alel kombinasyonları göz renginde farklılıklara yol açar.
Melanin, gözün irisinde bulunan pigmenttir. Melanin miktarı ne kadar fazlaysa göz rengi o kadar koyu olur. Melanin az olduğunda ise göz rengi daha açık olur. Kahverengi gözler, yüksek melanin seviyesine sahipken, mavi gözler düşük melanin seviyesine sahiptir.
Genetik mutasyonlar, göz renginde çeşitlilik yaratabilir. Örneğin, heterokromi durumunda, bir kişinin iki gözü farklı renklerde olabilir ya da bir göz içinde farklı renkler görülebilir. Bu durumlar genetik mutasyonlardan veya doğuştan gelen anormalliklerden kaynaklanabilir.