Gözde sessizce büyüyebiliyor! Uzman bu belirtileri ciddiye alın diyerek uyardı

Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Samuray Tuncer, gözdeki tümörlerle (kitlelerle) ilgilenen bilim dalı olan 'Oküler Onkoloji' alanında uzman bir hekim. Prof. Dr. Tuncer, "Oküler Onkoloji' gözdeki iyi veya kötü tümörlerle uğraşan bilim dalı. Son yıllarda kanser ve kanser benzeri lezyonların teşhisindeki gelişmeler 'Oküler Onkoloji Bölümü'nün önemini daha da artırıyor" dedi.

İYİ HUYLU AMA...

Prof. Dr. Tuncer ile gözde görünen iyi huylu bir tümör türü olan 'Koroid Hemanjiyomu' hastalığını konuştum. Bakın iyi huylu olmasına rağmen bu hastalığın iyi kontrol edilmezse yol açtığı riskler neler? Prof. Dr. Tuncer, 'Koroid Hemanjiyomu' nun gözün arka bölümünde yer alan ve retina tabakasını besleyen koroid dokusunda gelişebildiğini belirterek, "İyi huylu damarsal bir oluşum olmasına rağmen bazı hastalarda görme fonksiyonlarını etkileyebilir. Hastalık kimi zaman belirti vermeden ilerleyebilirken, retina altında sıvı birikmesi, görme azalması veya görüntüde eğrilme gibi şikâyetlere yol açabilir" diye uyardı.

RETİNAYA ETKİSİ BÜYÜK

'Koroid Hemanjiyomu'nun gözün damarsal tabakası olan koroidde geliştiğini ifade eden Prof. Dr. Tuncer, "Hemanjiom' adı hastalarda tümör veya kanser endişesine neden olabiliyor. Ancak 'Koroid Hemanjiyomu' iyi huylu, damarsal bir oluşumdur. Buna rağmen bulunduğu bölge, büyüklüğü ve retina üzerindeki etkisi nedeniyle görme fonksiyonlarında değişikliklere yol açabilir. Bu nedenle her hastanın kendi klinik bulguları doğrultusunda değerlendirilmesi önemlidir" dedi.