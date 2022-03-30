Gözdeki her kızarıklık alerji belirtisi olmayabiliyor

Doç. Dr. Karaman yaptığı açıklamada, yaz aylarında artış gösteren göz hastalıklarından alerjinin neden olduğu konjonktivit ve viral enfeksiyon kırmızı göz arasındaki farklara değinerek teşhis ve tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi.

Gözlerin yoğun kaşınmasının yalnızca göz alerjileriyle ilişkili bir semptom olduğunu ifade eden Karaman, "Alerjik konjonktivit, göz küresinin beyaz kısmı ve göz kapaklarının içini kaplayan konjunkvanın kaşıntı, sulanma ve kızarıklıkla karşımıza çıkan tablodur. Çoğunlukla polen, toz ve küf gibi alerjenler ve tahriş edici maddelerden kaynaklanır." değerlendirmesinde bulundu.

Karaman, alerjik konjonktivitin iki tipe ayrılabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Mevsimsel alerjik konjonktivit, mevsimsel form, genellikle ilkbahar ve yaz aylarında ve bazen de sonbaharda ortaya çıkan mevsimsel alerjilerle ilişkilidir. Polen, çimen ve diğer hava kaynaklı alerjenlere maruz kalmak mevsimsel alerjik konjonktivitlere neden olur. Yıllık alerjik konjonktivi ise çok yıllık form, yıl boyunca devam eder ve genellikle hayvan tüyü, toz ve küf sporları gibi ev alerjenleri tarafından tetiklenir. Kırmızı göz veya konjonktivit, konjonktivanın tahriş veya enfeksiyonu gibi durumlarda olur. Alerjik konjonktivit, göz kızarıklığı, sulu akıntı, batma veya yabancı cisim hissi gibi benzer semptomları nedeniyle sıklıkla konjonktivanın viral enfeksiyonunun neden olduğu kırmızı göz rahatsızlığı ile karıştırılır. Gözdeki her kızarıklık alerji belirtisi değildir. Viral konjonktivitin neden olduğu kırmızı göz ise genellikle bir gözde başlar ve diğerine yayılırken, göz alerjileri ise genellikle her iki gözü birden etkiler. Viral konjonktivit, bulaşıcı olmayan alerjik konjonktivitten farklı olarak oldukça kısa sürede ailenin diğer üyelerine bulaşabilir. Doktorunuz bir göz muayenesi ile bu iki durumu ayırt edebilecektir."

Gözlerdeki alerjik konjonktivitin yaygın semptomlarının, gözlerin yoğun kaşınması ve gözleri ovma isteği, kırmızı gözler, sulu veya beyaz, ipliksi mukus akıntısı, şişmiş göz kapakları olduğunu belirten Doç. Dr. Karaman, bazı çocuklarda bu semptomlara burun akıntısı veya kaşıntısı veya hapşırmanın eşlik edebileceğini aktardı.

Alerjik konjonktivit teşhisi ve tedavisine değinen Karaman, "Doktorunuz semptomlarınızı gözden geçirerek ve bir göz muayenesi yaparak size alerjik konjonktivit teşhisi koyacaktır. Tepkinize neden olan spesifik alerjeni teşhis etmek veya tanımlamak için özel kan testleri veya cilt testleri gerekebilir. Tedavide ise soğuk kompres, yapay gözyaşları, alerji önleyici göz damlaları veya ağızdan alınan ilaçlar, alerji immünoterapisi, alerjenlerden kaçınmak, toz veya polen gibi çevresel alerjenlere maruz kaldıktan sonra yüzünüzü yıkamak, yatmadan önce banyo yapmak veya duş almak, kontakt lensleri ve kılıfları temiz tutmak ve günlük olarak kontak solüsyonunu değiştirmek başarı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.