Gözleriniz sizi sessizce uyarıyor! Bu belirtileri sakın görmezden gelmeyin

Her yıl ekim ayının ikinci perşembe günü 'Dünya Görme Günü' olarak belirleniyor. Bu yıl da 'Dünya Görme Günü' kapsamında Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Uluslararası Körlüğü Önleme Ajansı (IAPB) Koordinasyonu'nda, göz sağlığında farkındalık yaratmak ve önlenebilir körlükle mücadeleye dikkat çekmek amaçlanıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Sezer Hacıağaoğlu, bu kapsamda göz sağlığının önemine dikkat çekerek, önemli uyarılarda bulundu.

ZAMANINDA TEŞHİS ÖNEMLİ

Dünyada her 5 saniyede 1 kişinin görme kaybı yaşadığına dikkat çeken Op. Dr. Hacıağaoğlu, "Dünyada 2.2 milyar insanın gözleri bozuk. Bu kayıpların en az yüzde 80'i düzenli kontrollerle önlenebilir veya tedavi edilebilir. Bu kişilerin en az 1 milyarı, zamanında teşhis konulamadığı ya da gerekli sağlık hizmetlerine ulaşamadığı için tedavi edilemiyor" dedi.

50 YAŞ SONRASI KATARAKT ARTIYOR

Türkiye'de de tablonun dikkat çekici olduğunu belirten Op. Dr. Hacıağaoğlu, şunları söyledi: "50 yaş üzeri bireylerin yüzde 20'sinde katarakt, yüzde 15'inde glokom (göz tansiyonu) riski mevcut. Çocuklarda öğrenme güçlüğü yaşayanların yüzde 60'ında, görme problemleri temel neden olarak öne çıkıyor. Ancak en çarpıcı veri, her 10 kişiden 4'ünün yılda bir kez bile göz muayenesi yaptırmaması."

GLOKOM; SİNSİ İLERLEYEN HASTALIK

Op. Dr. Hacıağaoğlu, birçok göz hastalığının belirti vermeden ilerlediğini belirterek şu uyarıda bulundu: "Özellikle glokom gibi hastalıklar, sinsi şekilde ilerleyip, fark edildiğinde kalıcı görme kaybına neden olabilir. Bu yüzden erken teşhis için düzenli muayeneler kritik önem taşır. Ani ya da bulanık görme kaybı, gözde batma, kızarıklık, ışık hassasiyeti, şiddetli baş ağrısı, gece görüşünde bozulma, okuma-yazma sırasında çabuk yorulma gibi belirtiler göz ardı edilmemelidir. Çoğu zaman altta yatan ciddi bir hastalığın habercisi de olabilir."

KAPSAMLI GÖZ MUAYENESİ NASIL OLMALI?

Kapsamlı bir göz muayenesinin en az 30 dakika sürmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Hacıağaoğlu, göz hastalıklarının erken teşhisinin, yalnızca görmeyi değil, genel yaşam kalitesini de doğrudan etkilediğini belirterek, şu testlerin mutlaka yapılması gerektiğini vurguladı: