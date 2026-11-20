Vazgeçilmeyen lezzetlerimizden biri olan, kaşarlı, kıymalı ve kuşbaşılı olarak hazırlayabileceğiniz, her damak lezzetine hitap eden pideyi, evde son derece uygun fiyata yapabilmek mümkün. Hazırlarından daha da lezzetli olduğunu söyleyebilir ve evlerinizi pide salonlarına dönüştürecek bu tarifimi denemenizi tavsiye ederim. Uğraştırıcı gibi görünebilir ancak yaptığınızda kolay bir tarif olduğunu siz de göreceksiniz. Bu lezzete değeceğine eminim. Bugünlük benden bu kadar. Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@sabah.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz.