Gözünüze ilk çarpan şekil çok şey anlatıyor! Hayatta en çok neye ihtiyacınız var?

Sosyal medyada ilgi gören bu görselde ise bir el ve bir kuş aynı karede gizleniyor. İlk anda hangisini fark ettiğiniz, teste göre hayatta en çok neye ihtiyaç duyduğunuza dair ipuçları veriyor. Peki, siz ilk olarak hangisini gördünüz?