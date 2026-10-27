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Grip olanlar sakın bu hataya düşmeyin! Sarı serum yerine kemik suyu çorba...

Grip vakaları artıyor. Çabuk iyileşmek isteyenler ise sarı serum tehlikesine sarılıyor. Bu serumun hastane dışında evlerde bile yapılır hale gelmesi alerjik şok (anafilaksi) etkisiyle solunum sistemini aniden durdurarak, can kaybına bile neden olabiliyor. Uzmanlar, sarı serum yerine kemik ve et suyu çorba öneriyor.

Sapanca'da düzenlenen 7. Fonksiyonel Tıp Kongresi'nde koruyucu sağlık ve kronik hastalık yönetimi masaya yatırıldı. Fonksiyonel Tıp Platformu Bilim Kurulu Başkanı ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Mahir Atasoy, fonksiyonel tıbbın belli branşın, bölgenin, organın hastalığıyla ilgilenmediğini, bütün vücutla ilgilendiğini söyleyerek, "Bu yaklaşımın ana noktası, hastalıkların ortaya çıkmasından önceki 7-10 yıllık dönemleri kullanarak hastalığı ortaya çıkmadan engellemeye çalışmak ve insanların sağlığı bozulmadan korumak" dedi. SAĞLIĞA BÜTÜNSEL BAKIŞ

Prof. Dr. Atasoy, kongrede 800 uzman ile uzun ve sağlıklı yaşam için neler yapabileceklerini konuştuklarını, bunları ele alırken yaşam tarzı, beslenme, çevresel toksik yük, hormonal değişiklik ve teknolojik etkileri değerlendirerek, sağlığa bütünsel bakışı ortaya koyduklarını belirtti.

GRİP MEVSİMİ BAŞLADI

Tam da grip mevsimi. Bu kapsamda Prof. Dr. Atasoy'a halk arasında 'sarı serum' veya 'atom' olarak bilinen ölümcül serumu sordum. Bakın Prof. Dr. Atasoy, ne dedi: "Seruma sarı rengini veren aslında B vitaminleri. Biz, hastaneye de gitseniz ya da bizim kliniğimize de gelseniz çok ağır gribi olan, bağışıklık sistemi çok düşmüş kişilere serum uygulaması yaparız. Ancak, bu serumun kesinlikte ev ortamında uygulanmaması lazım. Kişinin alerjik reaksiyonu olabilir. Ev ortamında hemşire bile serum taksa tek başına mücadele edebileceği bir durum değil. Alerjik reaksiyon (anafilaksi) geliştiğinde klinik ortamda ilk müdahalenin yapılması lazım."