Grip ve nezle vakaları yaz aylarında neden arttı? Covid-19 sonrası antikor saldırısı

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Pandemide enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz, virüsle savaştığı için kullanılıp geçici olarak azalabiliyor. İyileşme yani nekahat döneminde bağışıklık sistemimiz tekrar kendini onarmaya başlıyor. Bazı şanssız hastalarda immün sistem uzun süreli olarak fonksiyonu yitirebiliyor. Aynı zamanda Covid-19 hastalarında ve aşılama vakalarında gelişen otoimmun hastalıklar da daha kolay enfeksiyona yakalanmamıza neden oluyor. Pandemi sırasında bozulan ruhsal sağlığımız, artan stres yükümüz böbrek üstü bezimizden bağışıklığımızı azaltan kortizol üretimine neden oluyor. Tüm bu durumlar hem daha rahat hastalanmamıza hem de daha geç düzelmemize neden oluyor." dedi.
ANTİKORLAR VÜCUDA SALDIRIP ALERJİYE NEDEN OLDU
Grip ve nezle vakalarının eskiye oranla yaz aylarında daha fazla görülmesinin nedenini açıklayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aslında her virüsün mevsimi vardır. Nezleyi bazen bahar mevsiminde görebilirken, grip virüsünü ise kış mevsiminde görürdük. Pandemi nedeniyle değişen immün sistemimiz viral hastalıkların da olağan mevsimlerinin dışında görülmesine neden oldu. Örneğin 2020 Aralık ile 2021 Şubat arasında görülmesi gereken influenza virüsü nerede ise tüm dünya genelinde görülmedi. Bunda en büyük etmen sokağa çıkma yasağı, eve kapanma ve pandemi korkusu ile sosyal mesafe ve kişisel hijyene riayet edilmesiydi. Haliyle geçen sene dünyayı pas geçen influenza bu sene eli boş durmadı. Adeta dönüşüm muhteşem olacak tavrıyla bu sene daha şiddetli bir şekilde tüm dünyada etkili oldu. Aynı zamanda korona aşıları ve korona virüsü ile enfekte olan hastalarda artan antikorlar bağışıklığı artırınca, artan antikor denen askerlerimiz de kendi vücudumuza saldırıp alerjik şikayetlerin de bu sene çok şiddetli olmasına neden oldu. Bazı düzelmeyen soğuk algınlığı vakalarında aslında altta yatan ana neden alerjiydi."
GRİBE NEDEN OLAN VİRÜS ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE YAYILDI
Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Mevsimsel bir virüs olan RSV, önceki yıllarda Kasım ayından başlayarak kış aylarında yaygınlaşıyordu. Yaz aylarında ise RSV nedeniyle görülen vaka sayısı neredeyse sıfıra iniyordu. Virüs bu yıl ise şaşırtıcı bir şekilde yayıldı ve birçok ülkede çocuk hastanelerinde yaz aylarının yoğun geçmesine neden oldu." dedi.
BU BELİRTİLERE DİKKAT
Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Bu yaz dönemlerinde de mide gribi denilen adenovirus, koksakivirus gibi virüsler karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, kırgınlık, ateş, vücut ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı ile gelebilmektedir. Ama yine de her daim alarme olmakta fayda olacağı kanaatindeyim." diye belirtti.
HASTAYI YATAKTAN ÇIKAMAYACAK KADAR KÖTÜ EDEBİLİR
Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamalarını şöyle sürdürdü; "Nezle daha hafif olup 1-2 gün içinde iyilesirken, grip ise biraz daha ağır semptomlarla seyrettiği için tam olarak iyileşmesi bir haftayı bulabilir. Hatta grip, ilk 2-3 gün hastayı yataktan çıkamayacak kadar kötü edebilir."
İNSANLAR NEDEN GÜNLERCE İYİLEŞEMİYOR?
Bu yıl ortaya çıkan grip ve nezle vakalarında iyileşme sürelerinin uzunluğu konusunda açıklamalarda bulunan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Bu durumda altta yatan ana neden alerjik rinit ya da saman nezlesi denilen grip ve nezle benzer burun akıntısı, burun tıkanıklığı, burunda veya boğazda kaşıntı, hapşırık, gözlerde yaşarma, kırgınlık gibi belirtilerle seyreder. Alerji mevsimi ilkbahar ve sonbahar olduğu için de aylarca uzayarak devam edebilir." dedi.
VÜCUT DİRENCİNİ ARTIRAN ALTIN ÖNERİLER…
"Basit önlemlerle bağışıklığımızı iyi tutup, virüslerin misafir olarak uğrayıp bir an önce gitmesini veya virüsün sert kayaya çarpar gibi hasta olduğumuzu bile fark etmeden enfeksiyonu geçirmemizi sağlayabiliriz." diyen Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, vücut direncini artıran ve hastalıklardan korunmayı sağlayan altın önerileri şöyle sıraladı;