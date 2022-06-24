Grip ve nezle vakaları yaz aylarında neden arttı? Covid-19 sonrası antikor saldırısı

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Pandemide enfekte olduğumuzda bağışıklık sistemimiz, virüsle savaştığı için kullanılıp geçici olarak azalabiliyor. İyileşme yani nekahat döneminde bağışıklık sistemimiz tekrar kendini onarmaya başlıyor. Bazı şanssız hastalarda immün sistem uzun süreli olarak fonksiyonu yitirebiliyor. Aynı zamanda Covid-19 hastalarında ve aşılama vakalarında gelişen otoimmun hastalıklar da daha kolay enfeksiyona yakalanmamıza neden oluyor. Pandemi sırasında bozulan ruhsal sağlığımız, artan stres yükümüz böbrek üstü bezimizden bağışıklığımızı azaltan kortizol üretimine neden oluyor. Tüm bu durumlar hem daha rahat hastalanmamıza hem de daha geç düzelmemize neden oluyor." dedi.

Grip ve nezle vakalarının eskiye oranla yaz aylarında daha fazla görülmesinin nedenini açıklayan Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, açıklamasını şöyle sürdürdü; "Aslında her virüsün mevsimi vardır. Nezleyi bazen bahar mevsiminde görebilirken, grip virüsünü ise kış mevsiminde görürdük. Pandemi nedeniyle değişen immün sistemimiz viral hastalıkların da olağan mevsimlerinin dışında görülmesine neden oldu. Örneğin 2020 Aralık ile 2021 Şubat arasında görülmesi gereken influenza virüsü nerede ise tüm dünya genelinde görülmedi. Bunda en büyük etmen sokağa çıkma yasağı, eve kapanma ve pandemi korkusu ile sosyal mesafe ve kişisel hijyene riayet edilmesiydi. Haliyle geçen sene dünyayı pas geçen influenza bu sene eli boş durmadı. Adeta dönüşüm muhteşem olacak tavrıyla bu sene daha şiddetli bir şekilde tüm dünyada etkili oldu. Aynı zamanda korona aşıları ve korona virüsü ile enfekte olan hastalarda artan antikorlar bağışıklığı artırınca, artan antikor denen askerlerimiz de kendi vücudumuza saldırıp alerjik şikayetlerin de bu sene çok şiddetli olmasına neden oldu. Bazı düzelmeyen soğuk algınlığı vakalarında aslında altta yatan ana neden alerjiydi."

GRİBE NEDEN OLAN VİRÜS ŞAŞIRTICI BİR ŞEKİLDE YAYILDI

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Mevsimsel bir virüs olan RSV, önceki yıllarda Kasım ayından başlayarak kış aylarında yaygınlaşıyordu. Yaz aylarında ise RSV nedeniyle görülen vaka sayısı neredeyse sıfıra iniyordu. Virüs bu yıl ise şaşırtıcı bir şekilde yayıldı ve birçok ülkede çocuk hastanelerinde yaz aylarının yoğun geçmesine neden oldu." dedi.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Uzm. Dr. Aytaç Karadağ, "Bu yaz dönemlerinde de mide gribi denilen adenovirus, koksakivirus gibi virüsler karın ağrısı, ishal, bulantı, kusma, kırgınlık, ateş, vücut ağrısı, kuru öksürük, boğaz ağrısı ile gelebilmektedir. Ama yine de her daim alarme olmakta fayda olacağı kanaatindeyim." diye belirtti.