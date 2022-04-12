Gün boyunca susamamanın püf noktası açıklandı! Sahur yerine iftarda için...

Uzman Diyetisyen Mine Özkazanç, Ramazan ayında tokluğu artıran ve susuzluğa yol açan besinler hakkında açıklamalarda bulundu… Ramazan'ın gelmesiyle gün içinde alınan öğün sayısı, öğün saatleri ve beslenme düzeni değişiyor. Kan şekeri dengesinin vücudumuza gereken enerjiyi sağlamak adına çok önemli olduğunun altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Mine Özkazanç, bu süreçte nasıl beslenileceğini anlattı... Uzm. Dyt. Mine Özkazanç, "Sahurda nasıl besleneceğiniz kan şekerinizin dengesi ve vücudunuza gereken enerjiyi sağlamak için çok önemlidir. Sahurda yüksek protein içeren ve tok tutan besinlere yer verin. Sahur menüsünde süt, ayran, kefir, yoğurt gibi karbonhidrat, protein, yağ açısından dengeli ve kalsiyum açısından zengin gıdalara yer vermeyi unutmayın. Özellikle sahur sofrasına kefir eklememiz, değişen öğün düzeni ve sayısından ötürü yavaşlayan bağırsak hareketlerimize iyi bir probiyotik destek olacaktır" ifadelerini kullandı. Sahur vaktini kaçırmamanın önemli olduğunun altını çizen uzman diyetisyen, "Sahur vaktini kaçırmayın. Böylece gün içinde daha tok ve uzun süre enerjik hissedersiniz. Sahurda protein içeriği yüksek bir kahvaltı sizi oruca hazırlayacaktır. Özellikle suda pişirilerek hazırlanmış yumurta tüketimi hem protein hem de güzel yağ içeriği sayesinde sizi tok tutmaya yardımcı olacaktır" diye konuştu.

TAM BUĞDAYLI TERCİH EDİN

Sahurda mutlaka soframızda çiğ sebze tabağının bulundurulması gerektiğini ifade eden Özkazanç, "Özellikle mevsim sebzelerinden küçük bir kase salata, oruç süresince bağırsak sağlığınızı korumanıza yardımcı olacak ve sizi daha uzun süre doygun hissettirecektir" diyor. Özkazanç, sahur menüsüne iftardan kalan pidenin eklenmemesi gerektiğini vurguluyor: "Tam buğday içerikli ürünleri tercih etmeniz sizi daha uzun süre tok tutacak ve kan şekerinizi dengeleyecektir. Örneğin; tam buğday ekmeği, tam buğday unu ile yapılmış krep veya tam buğday ekmeği ile yapılmış tost ya da kızarmış ekmekler tüketebilirsiniz."

5 DAKİKA MİDENİZİ DİNLENDİRİN

İftarımızı 1 bardak su ile açmamız gerektiğini belirten diyetisyen, suyun iştah kontrolünü sağlayarak büyük porsiyonlar tüketmemize engel olacağına dikkat çekti. Özkazanç iftarda mutlaka çorba tüketilmesi gerektiğini şu sözlerle anlatıyor: "Çorba içmek tüm gün aç olan midenizi sonradan gelecek ana öğüne hazırlar. Çorbadan sonra 5 dakika midenize zaman tanıyın. Ana öğünde tercih edeceğiniz yiyeceklerde kızartılmış, aşırı salçalı, baharatlı, yağlı ağır yemekler tüketmektense fırın, haşlama, ızgara veya sote şeklinde öğünler tüketin."