Gün içerisinde tüketirseniz enerji depolayarak uyanacaksınız! Bağışıklığı güçlendirmenin anahtarı...

BOL SIVI TÜKETİN

Sıvı tüketiminin soğuk havalarda sıkça ihmal edildiğine dikkat çeken Dr. Kayıkçı, "Ancak vücudun toksinlerden arınması ve sağlıklı çalışması için yeterli miktarda su tüketmek çok önemlidir. Günde 8-10 bardak su içmeyi alışkanlık haline getirin. Ayrıca ıhlamur, adaçayı ve zencefil çayı gibi bitki çayları hem sıvı ihtiyacını karşılar hem de bağışıklık sisteminizi destekler" dedi.

ENERJİ VEREN BESİNLER

DR. Kayıkçı, "Kışın enerji ihtiyacımız artar. Bu dönemde sağlıklı karbonhidratlar, proteinler ve yağlarla dengeli bir diyet oluşturmalıyız" diyerek, enerji artıcı besinleri şöyle sıraladı: