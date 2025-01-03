Günde 2 kez içtiğinizde yükselen şekeri dakikalar içinde düşürüyor…





KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI DOĞAL İÇERİKLER

Tarçınlı su:



Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı tarçın ekleyerek günde 1-2 kez tüketilebilir. Ancak bu süreçte tüketilen karbonhidrat ve şeker oranına çok dikkat edilmeli, uzman eşliğinde yeni bir beslenme programına geçilmelidir.