Günde 2 kez içtiğinizde yükselen şekeri dakikalar içinde düşürüyor…

Sağlıklı bir bireyde açlık kan şekeri 90-100 mg/dl olmalıdır. Açlık kan şekeri 100-125 mg/dl olanlar ise prediyabet olarak adlandırılır. Prediyabet ise tip 2 diyabet riskinin arttığını gösteren bir uyarıdır.
ŞEKER YÜKSELMESİ BELİRTİLERİ
Çok sık idrara çıkma
Çok su içme
Baş ağrısı
Yorgunluk
Kesik ve yaraların çok geç iyileşmesi
Ağız kuruluğu
Mide bulantısı
İdrar renginde koyulaşma
Tekrarlayan cilt enfeksiyonları
KİMLER HİPERGLİSEMİ AÇISINDAN RİSK ALTINDA?
Ailesinde Tip 2 şeker hastalığı olanlar
Polikistik over hastalığı olanlar
Fazla kilolular
Karbonhidrat ağırlıklı beslenenler
Hareketsizlik
Hormonal faktörler
Pankreas fonksiyonlarının bozulması
Belirtiler görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Diyabet tanısı olan kişiler doktor kontrolünde tedavilerini sürdürmelidir.
KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRMEYE YARDIMCI DOĞAL İÇERİKLER
Tarçınlı su:
Tarçın, insülin duyarlılığını artırarak kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. 1 bardak ılık suya 1 çay kaşığı tarçın ekleyerek günde 1-2 kez tüketilebilir. Ancak bu süreçte tüketilen karbonhidrat ve şeker oranına çok dikkat edilmeli, uzman eşliğinde yeni bir beslenme programına geçilmelidir.
Yeşil çay:
Antioksidanlar sayesinde kan şekerini dengelemeye yardımcı olur. Günde 2-3 fincan tüketilebilir.
Limonlu su:
C vitamini içeriği sayesinde kan şekerinin düzenlenmesine katkıda bulunur. Sabah aç karnına 1 bardak ılık suya yarım limon sıkılarak içilebilir.
Bu içecekleri düzenli olarak tüketirken, dengeli beslenmeye dikkat edilmesi gerekir. Düzenli egzersiz yapılmalı ve öğün atlamadan şekeri yükseltmeyecek seçimler yaparak menüler oluşturulmalı. Beslenme ve hareketin yanı sıra düzenli uyku da önemli bir faktördür.