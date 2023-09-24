Günde sadece 4 adet yiyin! Hem tok tutuyor hem de fazlalıkları su gibi eritip incecik bir bele kavuşturuyor

Ceviz, dengeli bir diyetin bir parçası olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olabilir. Ceviz, iyi bir protein ve lif kaynağıdır. Bu nedenle, ceviz tüketmek tokluk hissini artırabilir ve aşırı yeme riskini azaltabilir. Tok hissetmek, kilo kontrolüne yardımcı olur. Yapılan çalışmalar her gün ceviz tüketen kişilerin tüketmeyen kişilere oranla sağlıklı kilolarını daha kolay koruduklarını göstermiştir. Her gün 4 adet ceviz tüketildiğinde bağışıklığı güçlendirerek kilo verme sürecini kolaylaştırıyor. İşte cevizin vücuda mucizevi etkileri...

İYİ KOLESTEROLÜ ARTIRIYOR

Ceviz, özellikle tekli doymamış yağlar açısından zengindir. Bu sağlıklı yağlar, vücudu doyurur ve aynı zamanda iyi kolesterolü artırabilir, bu da kalp sağlığını iyileştirebilir.