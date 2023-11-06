Güne enerjik başlamanın 4 yolu! Her sabah uykunuzu almış olarak uyanmak için…

BİR UYKU PLANI OLUŞTURUN Dr. Winter, "İkinci en önemli değişken ise her gün aynı saatte uyanmaktır" diyor. "Programınız tutarsızsa, uyandığınızda kötü hissetmeniz kaçınılmaz olacaktır." Araştırmalar, tutarlı bir uyku programı sürdürmenin daha kaliteli ve daha fazla uyku almanıza yardımcı olabileceğini gösteriyor. Sağlam bir uyku programı, sirkadiyen ritminizi (yani vücudunuzun iç saatini) korumaya yardımcı olarak daha sağlıklı olmanıza katkıda bulunabilir ve hatta kalp hastalığı riskinizi azaltabilir.

Dr. Funke Afolabi-Brown, "Her sabah aynı saatte uyanmak, düzenli bir sirkadiyen ritim oluşturmanıza yardımcı olur ve genel olarak uyku sağlığınızı iyileştirir" diyor. "Ve ertele tuşuna basmaktan kaçının; alarmlarımız çaldığında ertele tuşuna bastığımızda, bunun ardından aldığımız uyku o kadar da onarıcı olmuyor. Ertelemek yerine, alarmı uyanabileceğiniz en geç saate ayarlayın, böylece uykunun devamlılığını sağlayın.