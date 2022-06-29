Güneş kremlerindeki bilinmeyen tehlike! Yanlış seçim kansere davetiye çıkarıyor: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Güneş kremlerinin içerikleri, güneş yanıklarından korunurken çok daha riskli sonuçlara neden olabilir. İçeriğindeki kimyasal maddeler, alerjik reaksiyona neden olurken, bilinmeyen ve onaylı olmayan güneş kremleri, kanserden korumak yerine aksine etkisiz olması sebebiyle kansere karşı açık hale gelmenize neden olabiliyor. Fakat seçimlerinize dikkat ettiğiniz sürece kendinizi hem güneşin zararlı ışınlarından hem de kremlerin istenmeyen etkilerine karşı korunabilirsiniz. "Güneş kremi ne kadar kullanılmalı? Hangi güneş kremleri tercih edilmeli?" gibi tüm soruların yanıtları sayesinde eşsiz bir bronz tenle yazı bitirebilirsiniz. İşte tüm merak edilenler…
Güneş kremlerinin güneşe karşı koruyucu etkisi nasıl oluşur? - Kendimizi korumak için kullandığımız güneş kremleri, cildimizde beklenmeyen bir zararla karşılaşmamıza neden olur mu?
Güneş kremleri yapısına göre ikiye ayrılır. Kimyasal ve fiziksel yapıda güneş koruyucular. Kimyasal özellikteki güneş kremleri cilt tarafından absorbe edilir ve gelen güneş ışığı emip zararlı etkisini ortadan kaldırırlar. Fiziksel yapıda olanlar ise cildin üstünde bir tabaka oluşturup gelen güneş ışığını yansıtarak cilde hasar vermesini engeller. Güneş kremleri çok hassas yapılı kişilerde bazen her üründe olduğu gibi kızarıklık kaşıntı yapabilirler böyle bir durumda fiziksel yapıda güneş kremleri tercih edilebilir. Ayrıca akneli ve karma cilt yapısına sahip kişiler mutlaka su bazlı güneş koruyucular kullanmalıdır.
Güneş kremlerini seçerken nelere dikkat edilmeli? İçeriğinde neler olmalı veya nelerin olmamasına bakılmalı?
Güneş koruyucuların dermatolojik olarak testlerinin yapılmış olması ve güvenilir uzun süredir piyasada olan markalardan tercih edilmesi önemli. Kaçak, sahte ürünler nedeniyle de güvenilir kaynaklardan fatura - fiş karşılığı satın alınmış olması ileride kullanıcının bir problem yaşadığında hakkını arayabilmesi için önem taşımaktadır. İçeriğinde paraben gibi koruyucu maddelerin olması bazı alerjik yapıdaki kişilerde döküntü oluşturabileceğinden önerilmez. Yine eğer cilt yapısı yağlı ve akneye müsait ise su bazlı cilt yapısına uygun güneş kremleri tercih edilmeli.
Güneş kreminin doğru kullanımı nasıl olmalı?
Alışılagelmiş sadece deniz kenarında kullanmanın aksine ülkemizde Nisan ayında başlayan ve Ekim ayına kadar devam eden güneşin hakim olduğu mevsimde düzenli kullanmak gerekiyor. Dışarı çıkmadan yarım saat önce sürülüp 2 saatten fazla dışarıda kalınması gerekiyorsa tazelenmesi gerekiyor. Ayrıca terleme, spor ve havuz ile deniz aktiviteleri sonrası da tazelenmesi lazım.
Güneş kremi sürerken miktarı ne kadar olmalı?
Yüze yaklaşık bir bozuk para boyutunda sürmek kafi. Yüz ve vücut için ise yaklaşık olarak 2 yemek kaşığı kadar güneş koruyucu kullanmak gerekiyor. Sprey şeklinde güneş koruyucuları da uygularken cilt üzerinde parlaklık oluşturmaları lazım.
Kanserojen madde içermesi nedeniyle daha önce toplatılmış güneş kremlerinden daha önce satın almış ve kullanmış kişiler ilerleyen süreçte ne yapmalı?
Ciltlerinde bir kızarıklık, kaşıntı ve kabarma durumu varsa bir dermatoloji uzmanına başvurmaları gerekiyor.