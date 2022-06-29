Güneş kremlerindeki bilinmeyen tehlike! Yanlış seçim kansere davetiye çıkarıyor: İşte dikkat etmeniz gerekenler...

Güneş kremlerinin içerikleri, güneş yanıklarından korunurken çok daha riskli sonuçlara neden olabilir. İçeriğindeki kimyasal maddeler, alerjik reaksiyona neden olurken, bilinmeyen ve onaylı olmayan güneş kremleri, kanserden korumak yerine aksine etkisiz olması sebebiyle kansere karşı açık hale gelmenize neden olabiliyor. Fakat seçimlerinize dikkat ettiğiniz sürece kendinizi hem güneşin zararlı ışınlarından hem de kremlerin istenmeyen etkilerine karşı korunabilirsiniz. "Güneş kremi ne kadar kullanılmalı? Hangi güneş kremleri tercih edilmeli?" gibi tüm soruların yanıtları sayesinde eşsiz bir bronz tenle yazı bitirebilirsiniz. İşte tüm merak edilenler…

Güneş kremlerinin güneşe karşı koruyucu etkisi nasıl oluşur? - Kendimizi korumak için kullandığımız güneş kremleri, cildimizde beklenmeyen bir zararla karşılaşmamıza neden olur mu?

Güneş kremleri yapısına göre ikiye ayrılır. Kimyasal ve fiziksel yapıda güneş koruyucular. Kimyasal özellikteki güneş kremleri cilt tarafından absorbe edilir ve gelen güneş ışığı emip zararlı etkisini ortadan kaldırırlar. Fiziksel yapıda olanlar ise cildin üstünde bir tabaka oluşturup gelen güneş ışığını yansıtarak cilde hasar vermesini engeller. Güneş kremleri çok hassas yapılı kişilerde bazen her üründe olduğu gibi kızarıklık kaşıntı yapabilirler böyle bir durumda fiziksel yapıda güneş kremleri tercih edilebilir. Ayrıca akneli ve karma cilt yapısına sahip kişiler mutlaka su bazlı güneş koruyucular kullanmalıdır.