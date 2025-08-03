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Güneşte yandıktan sonra neden cildimiz soyulur? Meğer o durumun göstergesiymiş

Güneş yanıkları yaz aylarında en sık karşılaşılan cilt problemlerinin başında geliyor. Özellikle tatil dönüşlerinde ciltte oluşan soyulmalar, hem görüntü olarak rahatsız edici hem de sağlık açısından önemli bir durumun habercisi olabiliyor. Peki, güneş yanığından sonra neden cildimiz soyulmaya başlar? Cevabı sizler için araştırdık.

Giriş Tarihi: 03.08.2025 17:14
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Güneşte yandıktan sonra neden cildimiz soyulur? Meğer o durumun göstergesiymiş

Dermatolog Dr. Natalie Curcio, güneş yanıkları sonrası cildin soyulma sürecinin vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının bir parçası olduğunu söylüyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.

CİLT NEDEN SOYULUR?

Dr. Curcio'ya göre, güneş yanığı ultraviyole B (UVB) ışınlarının cilde zarar vermesiyle oluşan toksik bir tepkidir. Bu durumda vücut, hasar gören hücrelerden kurtulmak için cildin üst tabakasını yenilemeye başlar. Bu doğal iyileşme sürecinin bir sonucu olarak da cilt soyulmaya başlar.

"Peeling, yani soyulma süreci, vücudun hasarlı hücreleri uzaklaştırarak yerlerine sağlıklı yeni hücreler üretme çabasıdır," diyen Curcio, bu sürecin genellikle yanığın üçüncü gününden sonra başladığını belirtiyor.

SOYULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Cildiniz soyulmaya başladıysa, kesinlikle koparmaya veya soymaya çalışmamalısınız. Uzmanlara göre bu durum iyileşme sürecini geciktirebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.

Bunun yerine;

Nemlendirme: Aloe vera veya soya bazlı nemlendiriciler kullanın.

Soğuk duş: Ağrıyı ve tahrişi azaltmak için soğuk duş alın.

Bol su tüketimi: Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyun.

Güneşten korunma: Şapka, uzun kollu kıyafet gibi koruyucular kullanın, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının.

CİLDİ KORUMANIN EN İYİ YOLU: ÖNLEM ALMAK

Güneş yanığı sonrası cilt, yeni hasarlara karşı çok daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle, soyulma sürecinde güneşten ekstra korunmak şart. En doğrusu ise bu süreci hiç yaşamamak!

Dr. Curcio'nun son uyarısı ise şöyle: "Güneş ışınlarına karşı alacağınız en iyi önlem, her gün en az SPF 30 içeren geniş spektrumlu bir güneş kremi kullanmaktır."