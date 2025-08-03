Güneşte yandıktan sonra neden cildimiz soyulur? Meğer o durumun göstergesiymiş

Dermatolog Dr. Natalie Curcio, güneş yanıkları sonrası cildin soyulma sürecinin vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının bir parçası olduğunu söylüyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.
CİLT NEDEN SOYULUR?
Dr. Curcio'ya göre, güneş yanığı ultraviyole B (UVB) ışınlarının cilde zarar vermesiyle oluşan toksik bir tepkidir. Bu durumda vücut, hasar gören hücrelerden kurtulmak için cildin üst tabakasını yenilemeye başlar. Bu doğal iyileşme sürecinin bir sonucu olarak da cilt soyulmaya başlar.
"Peeling, yani soyulma süreci, vücudun hasarlı hücreleri uzaklaştırarak yerlerine sağlıklı yeni hücreler üretme çabasıdır," diyen Curcio, bu sürecin genellikle yanığın üçüncü gününden sonra başladığını belirtiyor.
SOYULURKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?
Cildiniz soyulmaya başladıysa, kesinlikle koparmaya veya soymaya çalışmamalısınız. Uzmanlara göre bu durum iyileşme sürecini geciktirebilir ve enfeksiyon riskini artırabilir.
Bunun yerine;
Nemlendirme: Aloe vera veya soya bazlı nemlendiriciler kullanın.
Soğuk duş: Ağrıyı ve tahrişi azaltmak için soğuk duş alın.
Bol su tüketimi: Vücudun kaybettiği sıvıyı yerine koyun.
Güneşten korunma: Şapka, uzun kollu kıyafet gibi koruyucular kullanın, güneşe doğrudan maruz kalmaktan kaçının.
CİLDİ KORUMANIN EN İYİ YOLU: ÖNLEM ALMAK
Güneş yanığı sonrası cilt, yeni hasarlara karşı çok daha savunmasız hale gelir. Bu nedenle, soyulma sürecinde güneşten ekstra korunmak şart. En doğrusu ise bu süreci hiç yaşamamak!