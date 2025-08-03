Güneşte yandıktan sonra neden cildimiz soyulur? Meğer o durumun göstergesiymiş

Dermatolog Dr. Natalie Curcio, güneş yanıkları sonrası cildin soyulma sürecinin vücudun kendini iyileştirme mekanizmasının bir parçası olduğunu söylüyor ve dikkat edilmesi gereken noktaları açıklıyor.

CİLT NEDEN SOYULUR?

Dr. Curcio'ya göre, güneş yanığı ultraviyole B (UVB) ışınlarının cilde zarar vermesiyle oluşan toksik bir tepkidir. Bu durumda vücut, hasar gören hücrelerden kurtulmak için cildin üst tabakasını yenilemeye başlar. Bu doğal iyileşme sürecinin bir sonucu olarak da cilt soyulmaya başlar.