Günümüz ilişkileri neden çabuk bitiyor? İşte 4 çarpıcı sebep!

3- Anlamın yitirilmesi

Bir ilişkiye neden başladığımız, o ilişkinin ömrünü belirler. Günümüzde birçok insan, gerçekten kalpten bir bağ kurmak için değil; yalnızlıktan kaçmak için, çevresine ayak uydurmak için ya da dışarıya "mutlu" görünmek için ilişkiye giriyor. Ama dışsal nedenlerle kurulan bağ, içsel bir anlam taşımıyor. İçinde anlam olmayan ilişki, ilk rüzgârda savruluyor. Çünkü zor zamanlar geldiğinde, insanı taşıyan şey yalnızca sevgi değil, o bağın ardındaki anlamdır. Eğer o anlam yoksa, en küçük fırtınada gemi dağılır. Eskiden insanlar "aile olmak, birlikte yaşlanmak, bir ömür omuz omuza yürümek" gibi anlamlarla yola çıkardı. Şimdi ise çoğu insan ilişkiye "yalnız kalmayayım" diye başlıyor.

4- Bağ kurmak yerine hesaplar

Sevgi, matematik hesabı değildir. Ama modern dünyada birçok ilişki, hesaplarla başlıyor: "Bu kişi bana uygun mu? Geleceğim garanti mi? Maddi olarak bana ne katar? Yanında mutlu hisseder miyim?" Bu soruların bir kısmı mantıklı görünse de kalbin önüne geçtiğinde sevgi zayıflar. Çünkü gerçek bağ, faydadan doğmaz; duygudan doğar. Bir çocuğu neden seversiniz? Size bir şey kattığı için mi, yoksa kalbinizi açtığı için mi? İlişkiler de böyledir. Hesapların gölgesinde kurulan bağ, kısa sürede tükenir. Ama kalpten kurulan bağ, zamanın ve zorlukların ötesinde kök salar. Asıl soru şudur: "Bu insan bana ne veriyor?" değil, "Bu insan kalbimi açıyor mu?"