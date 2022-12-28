Gürültücü komşularını susturmak için özel bir yöntem deneyen kadın: "O zamandan beri hiç ses yapmadılar" diyor

Başta bu durumu görmezden gelmeye çalışan kadın, zamanla durumdan giderek daha çok rahatsız olduğunu ve tüm seslerin sanki yan odadaymış gibi yüksek sesle geldiğini iletiyor.

Birkaç ay önce, komşularının kapısına, daireden gelen gürültünün çok net bir şekilde yayıldığını ve bu nedenle, 'bu seviyede devam ederlerse konuşmalarının muhtemelen özel kalmayacağını' hatırlatan bir not bırakan kadın, bunun oldukça pasif-agresif olarak algılanabileceğini kabul etse de, yazarken de bu şekilde görünmemeye çalıştığını da ekliyor.

İsmini vermeyen kadın bir sosyal medya platformunda şöyle yazdı: "Gerçekten sadece yüzleşmekten kaçınmak ve çıkardıkları sesin gerçekten yüksek ve net olduğunu bilmelerini istedim. Eşim bunun biraz garip olduğunu düşündü ama bir süre için gerçekten sessizlerdi. Ancak, tatil zamanı geldiğinde gece gündüz sürekli parti yapıyorlar gibi görünüyorlardı."

Kapılarını çaldık ve ilkine benzer bir notu kapılarının altına bıraktım ama bu sefer bir fark yaratmadı. Geçen sabah ise kalktım ve ev işi yapıyordum. Ancak o kadar seslilerdi ki sanki omzumun üzerinden konuşuyor gibiydiler. Bu yüzden durdum ve ev işi yapmak yerine konuşmalarının bir dökümünü yazdım. Ancak çok kısa bir yazıydı. Alışveriş hakkında konuştukları birkaç satır ve yanıtları. Dışarı çıkıp kapılarına koydum. O zamandan beri oldukça sessizler."