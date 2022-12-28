Gürültücü komşularını susturmak için özel bir yöntem deneyen kadın: "O zamandan beri hiç ses yapmadılar" diyor

Başta bu durumu görmezden gelmeye çalışan kadın, zamanla durumdan giderek daha çok rahatsız olduğunu ve tüm seslerin sanki yan odadaymış gibi yüksek sesle geldiğini iletiyor.
Birkaç ay önce, komşularının kapısına, daireden gelen gürültünün çok net bir şekilde yayıldığını ve bu nedenle, 'bu seviyede devam ederlerse konuşmalarının muhtemelen özel kalmayacağını' hatırlatan bir not bırakan kadın, bunun oldukça pasif-agresif olarak algılanabileceğini kabul etse de, yazarken de bu şekilde görünmemeye çalıştığını da ekliyor.
İsmini vermeyen kadın bir sosyal medya platformunda şöyle yazdı: "Gerçekten sadece yüzleşmekten kaçınmak ve çıkardıkları sesin gerçekten yüksek ve net olduğunu bilmelerini istedim. Eşim bunun biraz garip olduğunu düşündü ama bir süre için gerçekten sessizlerdi. Ancak, tatil zamanı geldiğinde gece gündüz sürekli parti yapıyorlar gibi görünüyorlardı."
Kapılarını çaldık ve ilkine benzer bir notu kapılarının altına bıraktım ama bu sefer bir fark yaratmadı. Geçen sabah ise kalktım ve ev işi yapıyordum. Ancak o kadar seslilerdi ki sanki omzumun üzerinden konuşuyor gibiydiler. Bu yüzden durdum ve ev işi yapmak yerine konuşmalarının bir dökümünü yazdım. Ancak çok kısa bir yazıydı. Alışveriş hakkında konuştukları birkaç satır ve yanıtları. Dışarı çıkıp kapılarına koydum. O zamandan beri oldukça sessizler."
"Eşim ne kadar sessiz olduklarını söyleyince ona ne yaptığımı anlattım. Yaptığımın çok garip ve ürkütücü olduğunu söyleyerek sert bir tepki verdi. Bu kadar gürültülü olmalarının bir mahremiyet ortamı bırakmadığını ve ne kadar ses çıkardıklarının farkında olmaları gerektiğini söyledim. Ancak kişisel bir şey yazmadım ve dedikoduları dinlememek için büyük çaba harcadım. Ama eşim, bunu yazanın ben olduğumu öğrenirlerse çok büyük bir olay çıkacağını düşünüyor."
Eşinin sert tepkisine biraz şaşıran kadın, yaptığının yanlış olup olmadığı hakkında diğer kullanıcıların da ne düşündüğünü sordu.
Bir kişi ona doğruyu yaptığına dair güvence verdi: "Apartmandaki ses yalıtımı bu kadar kötüyse, komşularımın neleri duyduğunu bilmeyi tercih ederim. Bu sayede komşularımın duymasını istemeyeceğim şeyleri konuşurken dikkatli olabilirim."
Diğer bir kullanıcı: "Bence yaptığın garip, ancak devam eden sorunlar göz önüne alındığında, çok da çılgınca değil. Ev sahibine bu konu hakkında ne yapabileceklerini sormanızı tavsiye ederim. Belki ses yalıtımı için bir şeyler yapılabilir" dedi.
Bir başkası ise şöyle yorum yaptı: "Evet, bu durum sorun çıkmasına neden olabilir, ancak onları ne kadar net bir şekilde duyabildiğinizin farkında değillerse, bunu bilmeleri gerekiyordu."