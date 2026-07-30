Güveçte kaşarlı mantar tarifi! Sofraların yıldızı olacak

Malzemeler

500 gram kültür mantarı

kültür mantarı 1.5 yemek kaşığı tereyağı

tereyağı 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

rendelenmiş kaşar peyniri 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince kıyılmış veya ezilmiş)

sarımsak (isteğe bağlı, ince kıyılmış veya ezilmiş) 1 çay kaşığı tuz

tuz Yarım çay kaşığı karabiber

karabiber Yarım çay kaşığı pul biber (veya kekik)

Yapılışı

Fırını Hazırlayın: Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Mantarları Temizleyin: Mantarları bol suda yıkamak yerine nemli bir bezle hafifçe silin veya dış kabuklarını dikkatlice soyun. Mantar sünger gibi olduğu için suyu hemen çeker ve fırında çok fazla sulanarak lezzetini kaybeder. Güveçlere Paylaştırın: Temizlediğiniz mantarları (büyüklerse ikiye veya dörde bölebilir, küçüklerse bütün bırakabilirsiniz) porsiyonluk küçük güveç kaplarına veya tek bir büyük güveç kabına yerleştirin. Lezzetlendirin: Mantarların aralarına veya üzerlerine ince kıyılmış sarımsakları ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını serpiştirin. Baharatlayın: Tuz, karabiber ve pul biberi mantarların üzerine eşit şekilde gezdirin. İlk Pişirme: Güveçleri sıcak fırına verin. Mantarlar suyunu hafifçe salıp tekrar çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Kaşar Ekleyin: Mantarlar piştikten sonra güveçleri fırından dikkatlice çıkarın ve üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde rendelenmiş kaşar peynirini serpin. Son Pişirme: Güveçleri tekrar fırına sürün. Kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 5-10 dakika) pişirmeye devam edin. Servis: Fırından alır almaz, sıcaklığını ve peynirin sünen dokusunu kaybetmeden hemen servis yapın.

Püf Noktası: İsterseniz mantarları güvece koymadan önce tavada yüksek ateşte 3-4 dakika kadar soteleyerek fazla suyunu atmasını sağlayabilir, ardından güvece alıp üzerine kaşar ekleyerek fırınlayabilirsiniz. Bu yöntem mantarların fırında hiç sulanmamasını garantiler.