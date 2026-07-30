Güveçte kaşarlı mantar tarifi! Sofraların yıldızı olacak

Malzemeler
- 500 gram kültür mantarı
- 1.5 yemek kaşığı tereyağı
- 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince kıyılmış veya ezilmiş)
- 1 çay kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber (veya kekik)
Yapılışı
- Fırını Hazırlayın: Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
- Mantarları Temizleyin: Mantarları bol suda yıkamak yerine nemli bir bezle hafifçe silin veya dış kabuklarını dikkatlice soyun. Mantar sünger gibi olduğu için suyu hemen çeker ve fırında çok fazla sulanarak lezzetini kaybeder.
- Güveçlere Paylaştırın: Temizlediğiniz mantarları (büyüklerse ikiye veya dörde bölebilir, küçüklerse bütün bırakabilirsiniz) porsiyonluk küçük güveç kaplarına veya tek bir büyük güveç kabına yerleştirin.
- Lezzetlendirin: Mantarların aralarına veya üzerlerine ince kıyılmış sarımsakları ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını serpiştirin.
- Baharatlayın: Tuz, karabiber ve pul biberi mantarların üzerine eşit şekilde gezdirin.
- İlk Pişirme: Güveçleri sıcak fırına verin. Mantarlar suyunu hafifçe salıp tekrar çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
- Kaşar Ekleyin: Mantarlar piştikten sonra güveçleri fırından dikkatlice çıkarın ve üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
- Son Pişirme: Güveçleri tekrar fırına sürün. Kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 5-10 dakika) pişirmeye devam edin.
- Servis: Fırından alır almaz, sıcaklığını ve peynirin sünen dokusunu kaybetmeden hemen servis yapın.
Püf Noktası: İsterseniz mantarları güvece koymadan önce tavada yüksek ateşte 3-4 dakika kadar soteleyerek fazla suyunu atmasını sağlayabilir, ardından güvece alıp üzerine kaşar ekleyerek fırınlayabilirsiniz. Bu yöntem mantarların fırında hiç sulanmamasını garantiler.