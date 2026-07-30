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Güveçte kaşarlı mantar tarifi! Sofraların yıldızı olacak

Güveçte kaşarlı mantar, hem et yemeklerinin yanına harika bir eşlikçi hem de sofralarınızın yıldızı olacak nefis bir ara sıcaktır. Tereyağının eşsiz aroması ve fırında nar gibi kızaran erimiş kaşarın lezzetiyle damak çatlatırken, hazırlaması da bir o kadar zahmetsizdir. İster kalabalık misafir sofralarınızda isterseniz de pratik bir akşam yemeğinde keyifle sunabileceğiniz bu iştah açıcı tarifin detaylarına gelin birlikte göz atalım.

Giriş Tarihi: 30.07.2026 09:34
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GÜVEÇTE KAŞARLI MANTAR TARİFİ! SOFRALARIN YILDIZI OLACAK

Malzemeler

  • 500 gram kültür mantarı
  • 1.5 yemek kaşığı tereyağı
  • 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, ince kıyılmış veya ezilmiş)
  • 1 çay kaşığı tuz
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • Yarım çay kaşığı pul biber (veya kekik)

Yapılışı

  1. Fırını Hazırlayın: Fırınınızı önceden 200 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın.
  2. Mantarları Temizleyin: Mantarları bol suda yıkamak yerine nemli bir bezle hafifçe silin veya dış kabuklarını dikkatlice soyun. Mantar sünger gibi olduğu için suyu hemen çeker ve fırında çok fazla sulanarak lezzetini kaybeder.
  3. Güveçlere Paylaştırın: Temizlediğiniz mantarları (büyüklerse ikiye veya dörde bölebilir, küçüklerse bütün bırakabilirsiniz) porsiyonluk küçük güveç kaplarına veya tek bir büyük güveç kabına yerleştirin.
  4. Lezzetlendirin: Mantarların aralarına veya üzerlerine ince kıyılmış sarımsakları ve küçük parçalar halinde kestiğiniz tereyağını serpiştirin.
  5. Baharatlayın: Tuz, karabiber ve pul biberi mantarların üzerine eşit şekilde gezdirin.
  6. İlk Pişirme: Güveçleri sıcak fırına verin. Mantarlar suyunu hafifçe salıp tekrar çekene kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin.
  7. Kaşar Ekleyin: Mantarlar piştikten sonra güveçleri fırından dikkatlice çıkarın ve üzerlerini tamamen kaplayacak şekilde rendelenmiş kaşar peynirini serpin.
  8. Son Pişirme: Güveçleri tekrar fırına sürün. Kaşar peyniri tamamen eriyip üzeri nar gibi kızarana kadar (yaklaşık 5-10 dakika) pişirmeye devam edin.
  9. Servis: Fırından alır almaz, sıcaklığını ve peynirin sünen dokusunu kaybetmeden hemen servis yapın.

Püf Noktası: İsterseniz mantarları güvece koymadan önce tavada yüksek ateşte 3-4 dakika kadar soteleyerek fazla suyunu atmasını sağlayabilir, ardından güvece alıp üzerine kaşar ekleyerek fırınlayabilirsiniz. Bu yöntem mantarların fırında hiç sulanmamasını garantiler.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör
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