Güzellikleri ile bir döneme damga vurmuşlardı! Son hallerini görenler şoke oluyor…

İşte o dünya güzelleri ve günümüz halleri…
MARIASELA ALVAREZ, 1982 DÜNYA GÜZELİ
31 Ocak 1960 yılı doğumlu Mariasela Alvarez, 1982 yılında dünya güzeli seçilmiştir.
ASTRİD CORALINA HERRERA-1984 DÜNYA GÜZELİ
23 Haziran 1963 yılında doğan 61 yaşındaki Herrera, 1984 yılında dünya güzeli seçilmiştir.
ANDELA VISSER, 1989 DÜNYA GÜZELİ
18 Ekim 1966 yılında doğan Hollandalı Andela Visser,1989 yılında dünya güzeli seçilmiştir.
DIANA HAYDEN- 1997 DÜNYA GÜZELİ
1 Mayıs 1973 yılında doğan Hindistanlı Diana Hayden, 1997 yılında dünya güzeli seçilmiştir.
AZRA AKIN- 2002 DÜNYA GÜZELİ
8 Aralık 1981 yılı doğumlu 42 yaşındaki Azra Akın, ilk olarak 2002 yılında Türkiye Güzeli seçilip hemen ardından 2002 Dünya Güzeli seçilmiştir.
ROSANNA DAVISON- 2003 DÜNYA GÜZELİ
17 Nisan 1984 yılında dünyaya gelen 40 yaşındaki Rosanna, 2003 Dünya Güzeli seçilmiştir.
TATANA KUCHAROVA- 2006 DÜNYA GÜZELİ
23 Aralık 1987 doğumlu 36 yaşındaki dünya güzeli 2006 yılında birinci olmuştur.
ROLENE STRAUSS- 2014 DÜNYA GÜZELİ
22 Nisan 1992 yılı doğumlu, 32 yaşındaki Güney Afrikalı güzel, 2014 yılında dünya güzeli seçilmiştir.