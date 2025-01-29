Hafızayı zehir gibi yapıyor! Alzheimer’a karşı en etkili besin...

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmalar, yumurta tüketiminin sadece vücut sağlığı için değil, aynı zamanda zihinsel işlevlerin korunmasında da önemli bir rol oynayabileceğini ortaya koydu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Lütfü Hanoğlu, Alzheimer hastalığı ve yumurta tüketimi arasındaki ilişkiyi değerlendirdi.



EN ÇOK YUMURTA DA VAR

Peki ama kolin nedir? Kolin, yumurta sarısı, baklagiller, brokoli, fasulye, süt, balık gibi bazı gıdalarda bulunan ve karaciğerde sentezlenen, aynı zamanda suda çözünebilen bir bileşik. Kolin, vücutta bulunan hücre zarlarının temel yapısal bileşenleri olan bazı fosfolipidlerin sentezinde kullanılıyor. Prof. Dr. Hanoğlu, "Vücutta kolin eksikliği olduğunda beyin ve sinir fonksiyonları başta olmak üzere birçok hücre ve organ işlevsel çalışmayabilir. Besin takviyesi olarak alınabilen kolin en çok yumurta, fındık, fasulye ve bazı sebzelerin içinde bulunur" dedi.