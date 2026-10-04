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Hafta sonu rotanızı değiştirin! Kocaeli'nin köylerinde saklı kalan lezzetler

Hafta sonu için yeni bir rota arayanlara İstanbul'a yakınlığıyla dikkat çeken Kocaeli güzel bir alternatif sunuyor. Sanayi kimliğiyle öne çıkan kentin ilçelerine ve köylerine doğru ilerledikçe ise bambaşka bir manzara ortaya çıkıyor. Kandıra'nın yöresel lezzetlerinden Kartepe'nin doğasına uzanan bu rotada manda yoğurdu, mancarlı pide, dartı ve Eşme ayvası gibi birbirinden özel tatlar sofralara geliyor.

Kocaeli denildiğinde çoğumuzun aklına ilk olarak sanayi geliyor. Oysa biraz şehir merkezinden çıkıp ilçelerine, köylerine doğru ilerlediğinizde karşınıza oldukça farklı bir Kocaeli çıkıyor. Denizi, ormanları, Kartepe'si, Kandıra'nın köyleri ve yıllardır yaşatılan yöresel lezzetleriyle hafta sonu için güzel bir rota. Üstelik İstanbul'a bu kadar yakın olmasına rağmen gastronomi açısından hâlâ keşfedilecek çok şeyi var. Kocaeli mutfağında ilk dikkatimi çeken şey, gösterişli yemeklerden çok günlük hayatın içinde yaşamaya devam eden lezzetler oldu. İzmit simidi, pişmaniye, Kandıra yoğurdu, mancarlı pide, dartı, köy peynirleri, Eşme ayvası… Bunların birçoğu hâlâ bölge insanının sofrasında. Kocaeli'ne yolunuz düşerse bence güne İzmit'te sıcak bir simit ve çayla başlayın. Ardından rotanızı Kandıra tarafına çevirin. Çünkü Kocaeli mutfağının en güzel örneklerinden bazılarını burada bulabilirsiniz. Kandıra'nın özellikle manda yoğurdu çok meşhur. Yoğun kıvamı ve üzerindeki kaymağıyla alıştığımız yoğurtlardan biraz farklı. Bir de bölgede 'dartı' denilen eski bir lezzet var. Süt kaymağından hazırlanıyor; kahvaltıda yenildiği gibi farklı yemeklerde de kullanılıyor. Ama benim Kocaeli sofrasında en çok ilgimi çekenlerden biri mancarlı pide. 'Mancar' bölgede özellikle pazı ve benzeri yeşillikler için kullanılan bir isim. İncecik hamurun içine bol yeşillikli harç konularak hazırlanan bu pide, aslında Anadolu mutfağını neden bu kadar sevdiğimi de anlatıyor: Malzemesi basit, yapımı sade ama çok lezzetli.

KANDIRA'DAN KARTEPE'YE

Kocaeli'ne yalnızca yemek yemek için gitmek de gerekmiyor. Bence güzel tarafı, gastronomiyi küçük bir hafta sonu gezisiyle birleştirebilmeniz. Kandıra tarafında köyleri dolaşıp yerel ürünlerden aldıktan sonra Kartepe'ye çıkabilirsiniz. Mevsimine göre bambaşka bir manzarayla karşılaşıyorsunuz. İzmit Körfezi çevresi, Maşukiye ve Kartepe hattı özellikle şehirden birkaç gün uzaklaşmak isteyenler için güzel alternatifler. Dönüşte ise çantanıza birkaç Kocaeli lezzeti eklemeyi unutmayın. Pişmaniye zaten İzmit'in yıllardır en bilinen tatlarından. Fakat benim ilgimi çeken bir başka ürün de Eşme ayvası. Ayvanın reçelinden tatlısına, cezeryesine kadar farklı şekillerde değerlendirilmesi bölgenin ürün çeşitliliğini de gösteriyor. İkinci tarifimiz de bu yüzden ayvalı olsun.