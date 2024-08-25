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Hailey Bieber doğum yaptı! Ünlü çift bebeklerine koydukları ismin ardındaki gerçek şaşırttı…

İlişkilerinin en başından itibaren sık sık gündeme gelen Justin ve Hailey Bieber çifti Eylül 2018 yılında evlenmişlerdi. Çift, 23.08.2024 tarihlerinde ilk bebeklerini kucaklarına aldıklarını duyurdular. Bebeklerinin cinsiyetini doğduğu gün paylaşan çiftin bir erkek bebeği oldu. İsim seçiminde ise hayranlarını oldukça şaşırttılar. Peki minik Bieber’ın ismi ne ve çift neden bu ismi tercih etti? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 25.08.2024 16:55 Güncelleme Tarihi: 25.08.2024 16:57
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HAİLEY BİEBER DOĞUM YAPTI! ÜNLÜ ÇİFT BEBEKLERİNE KOYDUKLARI İSMİN ARDINDAKİ GERÇEK ŞAŞIRTTI…

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden paylaşmış oldukları bir fotoğraf ile minik Bieber'ın dünyaya geldiğini duyurdular.

JUSTİN VE HAILEY ÇİFTİNİN İLK ÇOCUKLARININ İSMİ

Justin'in sosyal medyasında paylaştığı resimde ise Hailey'nin parmağı ve bebeklerinin ayağı bulunuyordu.

Fotoğrafın altında ise "Eve hoş geldin, Jack Blues Bieber" yazıyordu.

Hayranları ise ünlü çifti tebrik etmek için sosyal medya üzerinden yorum yaptılar ve minik Bieber'ın ismini beğendiler.

Hayranlarından bazıları ise "Çocuğuna normal isim veren tek ünlü" şeklinde yorum yaptılar.

NEDEN BU İSİM?

Hayranlardan birçoğu neden 'Jack' ismini tercih ettiklerini merak ediyorlar.

Çiftin hayranları bebeğin ismi üzerinde bazı yorumlarda bulundular. Bu yorumlardan biri;Justin'in babası olan Jeremy Bieber'ın ikinci adının Jack olmasıydı.

Ancak bazı hayranlar Justin'in bir aile geleneğini sürdürdüğü yönünde teorilerde bulundular.

Bu teorinin nedeni ise, Justin'in babası Jeremy Bieber, üvey kız kardeşleri Jazmyn Bieber, Jaxon Bieber… Her biri 'JB' şeklinde olmasıydı.

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