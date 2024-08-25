Hailey Bieber doğum yaptı! Ünlü çift bebeklerine koydukları ismin ardındaki gerçek şaşırttı…

Ünlü şarkıcı Justin Bieber ve eşi Hailey Bieber, sosyal medya üzerinden paylaşmış oldukları bir fotoğraf ile minik Bieber'ın dünyaya geldiğini duyurdular.

JUSTİN VE HAILEY ÇİFTİNİN İLK ÇOCUKLARININ İSMİ

Justin'in sosyal medyasında paylaştığı resimde ise Hailey'nin parmağı ve bebeklerinin ayağı bulunuyordu.

Fotoğrafın altında ise "Eve hoş geldin, Jack Blues Bieber" yazıyordu.

Hayranları ise ünlü çifti tebrik etmek için sosyal medya üzerinden yorum yaptılar ve minik Bieber'ın ismini beğendiler.

Hayranlarından bazıları ise "Çocuğuna normal isim veren tek ünlü" şeklinde yorum yaptılar.

NEDEN BU İSİM?

Hayranlardan birçoğu neden 'Jack' ismini tercih ettiklerini merak ediyorlar.

Çiftin hayranları bebeğin ismi üzerinde bazı yorumlarda bulundular. Bu yorumlardan biri;Justin'in babası olan Jeremy Bieber'ın ikinci adının Jack olmasıydı.

Ancak bazı hayranlar Justin'in bir aile geleneğini sürdürdüğü yönünde teorilerde bulundular.

Bu teorinin nedeni ise, Justin'in babası Jeremy Bieber, üvey kız kardeşleri Jazmyn Bieber, Jaxon Bieber… Her biri 'JB' şeklinde olmasıydı.